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Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum

Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
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4-3'lük Trabzonspor galibiyeti sonrasında konuşan Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, bordo-mavililerin 3. golü öncesinde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılan pozisyon ile ilgili "Bizim tarafımızdan, dışarı çıkan toptan yediğimiz gol... Topun dışarı çıktığını düşündük, haberi geldi. Maçın içerisinde de dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Trabzonspor'un 3. golü öncesinde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılan pozisyon ile ilgili de konuştu.

"DEFANSİF OLARAK MUTSUZUZ"

"Böyle maçlardan sonra şunu diyorsunuz; muhteşemdi. Seyir zevki çok yüksek, çok pozisyon oldu. Seyredenler için muhteşem maç oldu. İki teknik adama sorarsanız, savunma anlamında mutsuzuz. Kötü savunma yaptık. Hem sertliğimiz hem pozisyon almalar... 1-0 öne geçtik, biz taç atarken, ofansta çok fazla kişiyle hareketli olunca devamında geçiş yedik. Maçta bunu çok gördük. Kolay pozisyonlara girdik. Pozisyon sayımız çok yüksek. Verdiğimiz pozisyonlar... Maçın sonu 4-3 geriye düşebilirdik. Çok net golü Abdülkerim kurtardı. Abdülkerim için o dokunuş, iyi günlerinden birinde değildi ama o dokunuşla maçı kazanmamızı sağladı. Galatasaray, çok zor bir maça çıktı. Defansif anlamdaki oyuncu sayımız, sakatlıktan dönen oyuncu sayımız, bazı oyuncularımı 20-30 dakika kullanabilecektik. Jakobs'u ve Osimhen'i böyle oyuna aldık. Davinson'u hiç oynatamadık, riske atamadık. Çok zor bir gündü kadro açısından. Kazanarak geçmek önemliydi. Günün sonunda kazandık.

"MERTENS TÜM TAKIMA ÖRNEK"

Mertens bence diğer bütün oyunculara örnek. Hiçbir zaman şunu görmüyorsunuz Mertens'te; hep takım arkadaşını düşünen biri. Bunu tüm takıma yaymak gerekiyor. Oyun içinde bireysel düşündüğümüz yerler oldu. Takımı öne çıkartmamız gerekiyor. Oyuncularımızdan istediğimiz bu. Hücumculardan insanlar gol, asist bekliyor. İnsanlar bazen böyle değerlendiriyor. Gol, asist olunca çok iyi oynadıklarını düşünüyorlar ama gerçek bu değil, gerçek oyun, oyun ne istiyorsa onu yapmaktır. Kendi içimizde fazlalaştırmamız, yaymamız lazım. Takımın performansından, isteklerinden memnunum. Daha iyisini yapmalıyız. Zor bir gündü, kazanarak biterek önemliydi. Taraftarımız maç sonuna kadar destekledi. Onlarla birlikte inanılmaz hava yaratıyoruz. 3-2 geri düşmemize rağmen hızlı şekilde geri döndük.

"DIŞARI ÇIKAN TOPTAN GOL YEDİK"

Bizim tarafımızdan, dışarı çıkan toptan yediğimiz gol... Topun dışarı çıktığını düşündük, haberi geldi. Maçın içerisinde de dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık. Ofansta daha iyisini yapabilirdik, daha çok gol atabilirdik. Trabzonspor da en iyi hücum performansını sergiledi. Çok iyi oynadılar. Ozan da orta sahadan destek verdi. İyi oynadılar. Emeklerinden, performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Puan farkını sürdürüyoruz. Bu tür son dakika golleri özgüveni yükseltiyor."

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Bu top dışarıda değil diyen ya art niyetlidir ya da Fenerlidir

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Haber YorumlarıOnder Ozturk:

bir Trabzonspor lu olarak söylüyorum adamlar net haklı !

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Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

ÇOK GÜZEL BİR MAÇ OLDU HER İKİ TAKIMDA İYİ VE GÜZEL OYNADILAR TEBRİKLER

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıTunç HALİT:

Trabzon yenseydi bütün fenerliler horon çekecekti ama aslan ne yaptı hamsi tava yaptı hadi Trabzon doğru evine bjk fb selam söyle herkese rütbesini bilecek sende dahil :))

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Okan Efendi.. Bu pozisyon için haklısın ama Mertens'in kendini yere atarak aldığı penaltı ve Galatasaray'ın üçüncü golünden önce Osimhen'in bariz ofsayt pozisyonu hakkında çıkıp iki laf etsene. Görelim bakalım ne kadar dürüst insanmışsın.

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