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Okan Buruk'tan maç sonu yorumu: Bizim için rahat bir derbi oldu

Okan Buruk'tan maç sonu yorumu: Bizim için rahat bir derbi oldu
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek puan farkını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bizim için rahat bir maç oldu" dedi.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi ve arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda derbi galibiyetini yorumladı.

"BİZİM İÇİN RAHAT MAÇ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Çok mutluyuz. Hem buraya gelen, dar bir alanda seslerini duyuran Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Derbi galibiyetleri çok önemli. Fenerbahçe deplasmanında galibiyet çok önemli. Maçın başından sonuna kadar bizim için rahat bir maç oldu" dedi.

"İKİ TAKIMI DA TEBRİK EDİYORUM"

Karşılaşma hakkında da konuşan başarılı antrenör, "Top bizdeyken sahaya doğru yayıldığımızda pozisyonlar bulduk. Osimhen'in ayağına oynayabileceğimiz anlar vardı. Maçın son bölümünde rakibimizin atakları vardı. Maç sonunda oyunumuzun dışına çıktık. Maçı bu şekilde bitirdik. Bir haftada 3 maç, 3 galibiyet. Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmak çok güzel. Geçen seneki maçta kimse mutlu olmamıştı. İlk yarı 2-0'la içeriye girmek iyi oldu. 3-0'dan sonra hemen penaltı oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Hakem de genel olarak maçı iyi yönetti. Gayet güzel bir şekilde buradan ayrılacağız. Galatasaray takımı hep kazanmak için sahada olur. Geçen sene 17 maç üst üste kazandık. Oyuncularımıza devreye kadar bütün maçları kazanmamız gerektiğini söylüyoruz. Oyunu ön alan baskısıyla oynadık. Galatasarat takımı hep kazanmak için sahadadır. Bir kötü sonuç olduğunda ilk teknik adam sorgulanır. Kendime güveniyorum, takıma güveniyorum. Zamana bazen ihtiyacınız oluyor. Rize maçında neler yapabileceğimizi gösterdik. Puan farkı lig için çok erken. Sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Kazanmak galibiyet rekorları getiriyor. Şimdi Avrupa maçına hazırlanacağız. Oyuncularımızı dinlendireceğiz. Oyuncularımıza çok güveniyoruz. Yetenekli oldukları için buradalar. Bazen oynamaları gerekiyor. Yunus'un oynaması gerekiyor. Bugün de bir gol attı, ofsayt oldu. Berkan girdi, Kerem girdi, Sallai, Jelert destek verdi. Bugün defansif olarak hamlelerimiz oldu. Ofansif oyuncularımızı kullanamadık. Batshuayi'yi oyuna almak istiyordum ama Kaan'ın yorgunluğu oldu" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

Veysel null:

Okan hocaya güvenin. Eğer GS yönetimi GS ye ihanet etmezse transfer yapmamazlık etmezse Okan buruk maçları da kazanır derbileri de kazanır Avrupa yı da kazanır. Fatih terim in genç halini bulmuşuz bunun bilincinde olmak lazım

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murat özbaş:

E doğru rahat oldu . Çok konuşulacak bir durum yok .neyini konuşacağız

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Sezgin Kapucu:

5. Yıldız ve 3. Avrupa kupası Galatasaray'a hayırlı olsun.

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