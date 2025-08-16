Okan Buruk: Hepsinin bir arada oynayacağı zaman olacak

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 galip gelinen Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Osimhen, Icardi ve Sane'nin aynı anda oynayacağı maçların olacağını söyleyen Okan Buruk, Bütün oyuncularımın hep birlikte oynadığı maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak, ondan sonra rakibe göre kadromuzu oluşturuyoruz. Hepsinin bir arada oynadığı zaman da olacak." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ OYNAMADIK"

Çok iyi oynayamadıklarını söyleyen Okan Buruk, "İyi başlamadık. Maçın büyük bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arası da bunu söyledim. İkinci yarının başında biraz daha hızlı oynadık, rakip ceza sahasına daha yakın oynadık. İlk yarıda daha yavaş oynadık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. 11'e 10'ken çok net pozisyon verdik." dedi.

''İKİNCİ GOLÜ GEÇ BULDUK''

İkinci golün geç geldiğini dile getiren başarılı hoca, "Günay'ın kurtarışı çok önemliydi. Kendi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci golü geç bulduk. Karagümrük'ü de tebrik etmek gerekiyor. Mücadele ettiler, isteklilerdi, rakibimizi tebrik etmem gerekiyor. Oyun olarak bunun üzerine çıkmalıyız. Sonuçtan mutluyum, gollerden mutluyum, önemli bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN-ICARDI-SANE

Osimhen, Icardi ve Sane'nin aynı anda oyun içinde olabileceği maçların geleceğini söyleyen Okan Buruk, "Icardi'nin gol atması bizi mutlu etti ama bu oyunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Daha önce oynadık. Bütün oyuncularımın hep birlikte oynadığı maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak, ondan sonra rakibe göre kadromuzu oluşturuyoruz. Hepsinin bir arada oynadığı zaman da olacak." sözlerini sarf etti.

"BU İSTEK, BU TUTKU ÇOK ÖNEMLİ"

Okan Buruk son olarak, "Icardi'nin yavaş yavaş sürelerini arttırmalıyız. Ciddi bir sakatlıktan döndü. Sürelerini doğru bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bu istek, bu tutku da çok önemli. Osimhen ve Icardi girdikten sonra oyunumuz çok daha yukarıya gitti." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
