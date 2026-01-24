Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz! Yıldız isim yedeklerde
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.
- Galatasaray'ın Süper Lig'deki 19. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanında ilk 11'de Osimhen, Barış Alper ve Yunus Akgün yer aldı.
- Galatasaray'ın ilk 11'inde İlkay Gündoğan, Torreira ve Sara orta sahada görev yaptı.
- Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan kaleci, Sallai, Davinson, Abdülkerim ve Jakobs defans hattında oynadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Biraschi, Çağtay, Tresor, Balkovec, Berkay, Larsson, Esgaio, Barış, Serginho, Traore
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen