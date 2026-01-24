Haberler

Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz! Yıldız isim yedeklerde

Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz! Yıldız isim yedeklerde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

  • Galatasaray'ın Süper Lig'deki 19. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanında ilk 11'de Osimhen, Barış Alper ve Yunus Akgün yer aldı.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde İlkay Gündoğan, Torreira ve Sara orta sahada görev yaptı.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan kaleci, Sallai, Davinson, Abdülkerim ve Jakobs defans hattında oynadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Biraschi, Çağtay, Tresor, Balkovec, Berkay, Larsson, Esgaio, Barış, Serginho, Traore

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın Aydın programında dikkat çeken an

Açılışa damga vuran "harçlık" detayı
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karıma...
Teğmen Fatih Kaya hakkındaki disiplin cezası iptal edildi

Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Erdoğan'ın Aydın programında dikkat çeken an

Açılışa damga vuran "harçlık" detayı
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi

Taraftar şaşkın! Bu fotoğraf bugün çekildi
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi