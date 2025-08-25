Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında 4-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ SAVUNMA YAPABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Top bizde başladık, rakibimiz topu bırakıp arkasına geçti. Çok agresif değillerdi. İlk yarı daha fazla üretebilirdik. 2-0'dan sonra oyun bizim açımızdan geçişi daha kolay olan, pozisyonları daha çok bulma şansını bulduğumuz, rakibimiz de gol bulmak için riskler aldı. Pozisyonlar da bulduk, pozisyonlar da verdik. Rakibin zaman zaman geriye de gelmemesi, Roland Sallai'nin birkaç pozisyon sonrasında ileri çıkınca geçişler yedik. Biraz daha iyi savunma yapabilirdik." dedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SON DURUMU

Adı transfer dedikodularıyla anılan Barış Alper ile ilgili konuşan Buruk, "Barış değerli, özel. Çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray'ın da onun üzerinde emeği çok. Yanlış anlaşılmalar çok. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış bizim için değerli. Milli bir oyuncu. Barış'a sarılmamız gerekiyor. Hatalar, yanlışlar olabilir. Kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerekiyor Barış'ın. Barış kötü niyetli olsa 2 maçta da oynamazdı. Katkılarını unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Süreci doğru yönetmeye çalıştık. Hem bizim hem onun isteği... Kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Barış'ı da takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik. Galatasaray'a önemli hizmetler etti Barış. Bunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

"HERKES HATA YAPIYOR"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Herkes hata yapıyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Bu zamana kadar en iyi şekilde hizmet etti. Hangi mevkide oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalıştı. Devre arası teklif geldiğinde şampiyonluk için yola devam etti. Spekülasyonlar oluyor. Hata yapabilir, hatalı olabilir, yanlışlar olabilir. Çok genç bir oyuncu. Süreci, Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisinde hiçbir şey eksilmedi. İnsani şeyler bunlar. Barış'ı linç etmememiz gerekiyor. Ona sahip çıkalım. Galatasaray için önemli oyuncu. Bu dönemde oyuncu satmak istemiyoruz. Birçok hedefimiz var. Futbolun içerisinde bu tür satışlar, önemli teklifler var. Farklı şekilde değerlendiremeyiz ama başkanımızın da isteği de kadroyu koruyup takviyeler yapabilmek. Son haftaya girdik. Futbolcularımız da bu olaylardan etkilenmedi, kazandık. Barış maç öncesi post attı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar diledi. Takımının yanında olduğunu gösterdi. Bu da önemli." sözlerini sarf etti.

"BU YÜZDEN ÖNDE BAŞLADI"

Eren Elmalı'nın performansı hakkında da konuşan Okan Buruk, "Eren, ilk Gaziantep deplasmanında attığı golle, gole yakın olduğunu gösterdi. Eren gole yakın bir oyuncu. Bu yüzden önde başlattık. Jakobs da savunma geçişlerini iyi yapıyor. Antrenmanda da bunu yapıyor. Eren'i orada kullanmak istedik. Rahat da oynadı. Direkt bir kanat oyuncusu kadar etki bekleyemezsiniz ama hücumu ve savunmayı doğru yaptı." yorumunu yaptı.

"KAZANMAK İÇİN VARIZ"

Tecrübeli hoca sözlerini, "Biz Galatasaray takımıyız. Kazanmak için varız. Geçen sene şampiyon olduktan sonra maçlarımızı da kazandık. Hİçbir maçı öylesine oynayamayız, kazanmalıyız. Oynadığımız bir oyun var. Oyun içerisinde oyuncuları doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Rekorları kırıyoruz ama oyuncularım da bu açlığı gösteriyor. Her maçta kazanma tutkusu çok önemli. Okan Hoca olarak bana rekorlar getiriyor ama bunlar Galatasaray'ın rekoru. Başında olduğumuz için bunları sahipleniyoruz." şeklinde noktaladı.