Okan Buruk'tan Avrupa Ligi Hedefi: "Final Oynamak İstiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin ilk 8 içinde yer almak olduğunu belirterek, "Ana hedefimiz de San Mames'te final oynamak. Onu hayal ediyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 18.30'da evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, sözlerine operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan için geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı.

Kendileri açısından önemli bir karşılaşma olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefimiz devam ediyor. Bunun için önemli bir karşılaşma. Rakibimizin puan durumu bizi aldatmasın. Kendi ligin lider durumdalar, hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında farkla var ama iyi oyunculara sahipler. Hazırlık maçları oynadılar, onları da takip ettik. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Biz de kazanmak için taraftarımızla ile birlikte birleşerek galibiyet almak itiyoruz. İlk 8 için hedefimiz var. Her kazandığımız maç bizim için büyük moral. Maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz de iyi bir takım olduğunu hatırlatmak isterim" diye konuştu.

"Oyuncularım her maçı önemsiyor"

Kolay maçlarda konsantrasyonlarının az olduğuna yönelik yapılan eleştirilere katılmadığını dile getiren Okan Buruk, "Üst üste 17 deplasmanda kazanmış bir takımın maçları önemsemiyorsunuz, konsantre olamıyorsunuz diyemezsiniz. Ona çok katılmıyorum. Her maçı önemsiyoruz. Son maçta ikinci yarı çok domine ettiğimiz bir oyundu ama top girmedi. İkinci yarı iyi oynadığımız, ne kadar maçın içerisinde olduğumuzu net gösterdik. Bu ligde, Avrupa'da da gösteriyoruz. Bu yüzden ligde 6 puanla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldık. Bunların 2'si de topun girmediği maçlar oldu. O yüzden hem ligi domine eden hem de Avrupa'da ilk 8 içerisine girmek için büyük mücadele eden bir takım. İç sahadaki bütün maçları kazandık. Oyuncularım her maçı önemsiyor. Sonuçta hepimiz insanız. Her maça aynı şekilde başlamanız zor. Çok fazla maç oynuyoruz, sadece Galatasaray olarak değil. Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, lig onunda yanında oyuncularımız milli takıma gidiyor. Bu kadar maçın olduğu yerde oyuncuların psikolojik olarak zorlandığı yerler de olabilir. Genel resme baktığımızda başarılı gittiğimizi, bu başarının arkasından devam etmemiz gerektiğini söyleyebilirim" cümlelerine yer verdi.

Kulübeden yeterli katkı alıp, almadıklarının sorulması üzerine Buruk, "Şu anda biraz kulübemiz daraldı. Avrupa Ligi'nde Roland ve Eyüp Aydın listede değil. Eyüp çok oynamasa da orada oynama potansiyeli olan oyuncuların olması önemli. İyi 11'e sahibiz. Kulübeden gelen oyuncular önemli ama maça başlayan ve girecek oyuncu sayısı da bize bu maçları kazandırabilecek kalitede. Transfer yapsak da bu maçlarda kadroda olmayacaktır. Ajax maçından sonra Avrupa listesine yazabiliyoruz. Giren oyuncuların de ne verdiği önemli. Oyuncularımızın performansını arttırabiliriz. Bu da bizim işimiz. Oyuncularımızı daha hazır duruma getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz San Mames'te final oynamak"

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin ilk 8'de bitirmek olduğunu söyleyerek, "Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Onu hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Burada çekeceğiniz kura, sakatlıklar gibi çok farklı şeyler var. Ana hedefimiz burada Türk takımı olarak tekrar final oynamak. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar devam ettirmek istiyoruz. O yüzden hayalimiz final oynamak. Önemli takımlar var. Şampiyonlar Ligin'den takım gelmemesi bütün takımlar için büyük avantaj. Burada oynadığımız futbola, kazandığımız maçlara baktığınızda bu oyun bize hayal kurduruyor" açıklamasında bulundu.

Okan Buruk ayrıca oynadıkları bütün maçları kazanmak istediklerin ve tek düşüncelerinin de bu olduğunu vurguladı. Buruk, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için ise, "Hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli işler yapmış biri. Ülkemize hoş geldi. Bu tür isimler ülkemize tanıtımını yapıyor. Hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için hayırlı olsun" cümlelerine yer verdi.

Son olarak sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın durumu hakkında bilgi veren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Son idman için Yener hocayla konuşacağız. Planlarımız arasında bugünkü antrenman çıkarabilmeyi düşünüyorduk. Onla ilgili toplantı yapacağız. Onun durumuna antrenman öncesi bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL