" Okan Buruk'tan 2 değişiklik"

" Galatasaray'da 6 eksik"

"Davinson Sanchez 7 maç sonra 11'de"

"Sarı-kırmızılarda kart sınırında tek oyuncu var"

"Zaha yine santrfor"

"Boey maç kadrosunda yer almadı"

"Osman Zeki Korkmaz'dan tek değişiklik"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetti. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ile Murat Altan yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasının 11'ine göre İstanbulspor mücadelesinde 2 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Trabzonspor maçında oynayan Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın yerine İstanbulspor mücadelesinde Sanchez ve Tete'ye görev verdi.

Karşılaşmada kaleyi Muslera'ya emanet eden teknik direktör Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez ve Kaan Ayhan'dan oluşturdu. Orta sahada Kerem Demirbay ve Torreira'ya görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Tete, orta alanda Mertens ve sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Buruk, en ileri uçta ise Zaha'ya görev verdi.

Galatasaray, İstanbulspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Muslera - Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha."

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşılaşmasına 6 eksik oyuncusuyla çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira, ayağında ağrı hisseden Boey ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor mücadelesinde yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Angelino ise kadroda yer almayan isimlerden biri oldu.

DAVINSON SANCHEZ 7 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 7 maç sonra sarı-kırmızılı formayla 11'de yer aldı. En son UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag karşısında 11'de başlayan Sanchez, bu maç sonrasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

SARI-KIRMIZILARDA KART SINIRINDA TEK OYUNCU VAR

Galatasaray'da İstanbulspor karşılaşması öncesinde 1 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızıların 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, İstanbulspor karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

ZAHA YİNE SANTRFOR

Galatasaray'da Wilfired Zaha, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasına Trabzonspor maçında olduğu gibi yine santrforda başladı. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Okan Buruk'un en ileri uçta düşündüğü Zaha, 5-1 biten Trabzonspor deplasmanında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak etkili bir performans sergilemişti. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında gösterdiği performansla İstanbulspor karşılaşmasında da 31 yaşındaki oyuncuyu forvet mevkisinde oynattı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla Zaha; 17'si Süper Lig, 7'si Şampiyonlar Ligi ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 25 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu bu karşılaşmalarda Zaha, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

BOEY MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer almadı. Ayağında ağrı hissetmesi sebebiyle 23 yaşındaki oyuncu riske edilmemek üzere teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla İstanbulspor maçında forma giymedi. Boey bu sezon toplamda 31 karşılaşmaya çıkarken, 3 kez de sarı-kırmızılı formayı giymedi. Fransız sağ bek, Ümraniyespor maçında tercihen, Konyaspor maçında kart cezası sebebiyle ve Sivasspor karşılaşmasında da sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giyememişti.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Galatasaray karşılaşmasında tek değişikliğe gitti. Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında 11'de başlayan Ethemi'nin yerine Galatasaray mücadelesinde Emir Kaan Gültekin'e görev verdi. İstanbulspor, Kuzey Makedonyalı futbolcuyu Konyaspor'a kiraladı.

İstanbulspor, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

"Alp Arda – Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Sambissa, Vorobjovas, Ali Yaşar, Ndao, Emir Kaan Gültekin."