Okan Buruk, Spalletti'ye bir ilki tattırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, son 16 turu için büyük bir avantaj yakalamış oldu. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ise takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı. Spalletti'nin öğrencileri, sezon ortasında göreve gelmesinin ardından 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.
SPALLETTI, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ KAYBETTİ
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı. Sezon ortasında Igor Tudor'un yerine göreve gelen Spalletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spaletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yendi.
5 MAÇTA 3 GALİBİYET, 2 BERABERLİK ALMIŞTI
Spalletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, Galatasaray maçına kadarki dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.