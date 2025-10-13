Haberler

Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşikaş maçında sakatlık yaşayan Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha forma giyemeyeceğini açıkladı. Singo'nun RAMS Başakşehir ve Bodo/Glimt maçlarının ardından Göztepe maçını da kaçırması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR PROBLEMİMİZ YOK'

Ligin ilk 8 haftalık periyodunu değerlendiren Okan Buruk, "Sakatlık problemleri ortaya çıkabiliyor birçok takımda. Çok şükür şu ana kadar bir tek Singo'nun sakatlığı oldu. Onun dışında çok önemli bir problemimiz yok." dedi.

'EN AZ 2 HAFTA DAHA OLMAYACAK'

Singo'nun en az 2 hafta daha forma giyemeyeceğini dile getiren başarılı hoca, "Singo'nun tedavisine başlandı, izin de yapmadı. Tedavisine devam etti. İyi bir profesyonel. Oyuncularda bu gerçekten takımına ve kulübüne adanmışlık çok önemli. Bir an önce sahaya dönmek için çalışmaları devam ediyor. Takip edeceğiz. Yener Hoca'nın düşünceleri doğrultusunda gün gün takip ediyoruz. En az 2 hafta daha olmayacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Bu durumda Singo'nun ligde oynanacak RAMS Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçlarının ardından tekrardan ligde oynanacak Göztepe maçını da kaçırması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 7 maça çıkan Fildişili oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoyun konsolu:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
