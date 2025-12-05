Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'KOL DOĞAL KONUMDA'

Maçın 90+7'nci dakikasında Samsunspor'un beklediği penaltı pozisyonuyla alakalı konuşan Buruk, "Benim görüşüm kolun doğal konumda olduğu. Buna yakın pozisyonları Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Kazımcan'ın elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

İşte Samsunspor'un penaltı beklediği o pozisyon;