Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Güncelleme:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı ardından açıklamalarda bulundu. Son dakikada Samsunspor'un beklediği penaltı pozisyonuyla alakalı konuşan Buruk, "Benim görüşüm kolun doğal konumda olduğu. Buna yakın pozisyonları Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Kazımcan'ın elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini sarf etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'KOL DOĞAL KONUMDA'

Maçın 90+7'nci dakikasında Samsunspor'un beklediği penaltı pozisyonuyla alakalı konuşan Buruk, "Benim görüşüm kolun doğal konumda olduğu. Buna yakın pozisyonları Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Kazımcan'ın elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

İşte Samsunspor'un penaltı beklediği o pozisyon;

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

okannnn okann valla yazıklar olsun

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

sizlerin yüzünde futboldan nefret ettim.

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman aspirin:

Ne dedi ne dediiiii. Sen geç bi içeri, seni

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımesutkeklik1907:

Sesin çıkmaz okan ağlama

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Okan gibi birinden ne demesi beklenirdi ki

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
