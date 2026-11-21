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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının 11'ine göre Samsunspor maçına 5 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 12.haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Amed Sportif Faaliyetler maçının 11'ine göre kırmızı-beyazlılar karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Rafael Leao'nun yerine Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Rafael Leao, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Kaan Ayhan bu sezon ilk kez 11'de

Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan, Samsunspor maçında 11'de başladı. Bu sezon sadece Çorum FK müsabakasında görev alan Ayhan, Samsun karşılaşmasıyla ilk kez 11'de şans buldu.

Abdülkerim Bardakcı 2 maç sonra 11'e döndü

Galatasaray Kaptanı Abdülkerim Bardakcı'nın, Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan olaylardan dolayı aldığı 2 maçlık men cezası sona erdi. Bundan dolayı Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giyemeyen Bardakcı, Samsunspor müsabakasıyla 11'deki yerini aldı.

Defansın ortasında Singo ve Abdülkerim

Teknik Direktör Okan Buruk, defans ortasında Wilfried Singo ile Abdülkerim Bardakcı'ya görev verdi. Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Davinson Sanchez'in omuz eklem bağlarında sprain tespit edilmişti. Sanchez, Samsunspor mücadelesinde yedeklerde yer aldı.

Osimhen'in yokluğunda forvette Deniz Gül

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in yokluğunda forvette Deniz Gül 11'de başladı. Deniz, bu sezon daha önce Kocaelispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 11'de görev yapmıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşılaşmasına; Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Davinson Sanchez, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina bekledi.

İç saha maçını Başakşehir'de oynadı

Galatasaray, RAMS Park'ın zemininde bakım ve iyileştirme çalıştırmalarından dolayı Samsunspor müsabakasının stadını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı.

Cevad Prekazi ve Timuçin Cuğ için saygı duruşu yapıldı

Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Samsunspor maçı öncesinde anıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular da ısınmaya onun fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Ayrıca Prekazi ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Timuçin Cuğ için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı