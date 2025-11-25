Haberler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi Victor Osimhen ve Mario Lemina hakkında konuşarak iki oyuncunun da Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yetişeceğini ifade etti.

  • Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sakatlıkları nedeniyle Union Saint-Gilloise maçında kadroda yer almayacakları belirtildi.
  • Okan Buruk, Osimhen ve Lemina'nın Fenerbahçe derbisinde sahada olma şansı olduğunu ifade etti.
  • Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçında favori olduğu düşünülüyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN VE LEMINA

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina hakkında konuşan Okan Buruk, "Geçen maçtan önce de söyledim, buna şükür demiştim. İyi bir 11'imiz var. Yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok fazla seçeneğimiz kalmadı. Şöyle söyleyeyim, Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. İki maçı kaçırma riskleri... Onları doğru bir şekilde hazırladığımızda bir sonraki maçta (Fenerbahçe) sahada olma şansları var. Doktorumuzla konuştuk, oyunculardan da böyle bir geri bildirim geldi. Oynayacak durumda olmadıklarını söyledik ve risk almadık. Bugün olmayacaklar. 2 tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde." dedi.

''KENDİMİZİ YORMAMALIYIZ''

Sözlerine devam eden Buruk, "İyi bir 11 ile başlayacağız. Maçın temposunu belirlememiz gerekiyor. Gereksiz yere kendimizi yormamalıyız. Tabii ki baskılı oynayacağız kendi sahamızda. Bunu tabii ki kullanmaya çalışacağız. Daha akıllı, dakika dakika kendi durumumuza göre bunu, maçı çok iyi yönetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

''FAVORİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM''

Deneyimli teknik adam son olarak, "Çok kritik, önemli bir maç. Oyuncularıma da söyledim. Maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım bunu sahada doğru uyguladığında en iyisi olacaktır.'' yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Sen jk ye karşı olduğu gibi takımı isteksiz oynatırsan isterse tüm takım geri dönsün sakatlıktan, yine de bir işe yaramaz Okan efendiii... Nasıl olsa geçen sezon yendik diyip isteksiz oynamazsınız umarız ki. GS taraftarının gözü üzerinizde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
