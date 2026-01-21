Haberler

Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık

Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Atletico Madrid maçı öncesi konuşarak, ''Oyunun ritmini biz belirlemeliyiz. Liverpool maçında yapmıştık. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız." dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile oynayacak.
  • Galatasaray'ın sakat oyuncuları takıma geri döndü ve kadrosu genişledi.
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla devam ediyor ve 6 puan alarak ilk 8'i kovalama şansı bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

''SAKATLARIMIZ DÖNDÜ''

Sakatların takıma geri döndüğünü belirten Okan Buruk, "Oyuncularımız döndü. Jakobs da döndü. Kadroya aldık, duruma göre kullanacağız. Sakatlarımız döndü. Takım kadromuz genişledi. Oyun içerisindeki hamle şansımız arttı. Buna çok ihtiyacımız vardı.'' dedi.

''BEKLEDİĞİMİZ KADRO''

Bir kişi dışınd Atletico Madrid'in bekledikleri kadro ile maça çıktıklarını belirten Buruk, ''Baena'yı bekliyorduk, Almada ile başlıyorlar. Onun dışında beklediğimiz kadro. Oyunları belli olan, ön alan baskısı, savunma arkasına çok koşan bir takım. Dikkat etmemiz gereken çok şey var.'' ifadelerini kullandı.

''LIVERPOOL MAÇINDA YAPMIŞTIK''

Okan Buruk sözlerini, ''Her takıma karşı burada büyük avantajlar yakaladık. Maç 90 dakika, bunu bilmek lazım. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. 9 puandayız, 6 puan alma şansımız var. 6 puan alırsak ilk 8'i kovalama şansımız var. Diğer ihtimallerde ilk 16'ya, ilk 24 şansımız var. Akıllı oynamamız lazım. Oyunun ritmini biz belirlemeliyiz. Liverpool maçında yapmıştık. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.'' şeklinde noktaladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Trump'a ilk darbeyi vurdular! Resmen askıya alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı

Korkunç ses iddiası nedeniyle, binayı apar topar terk ettiler