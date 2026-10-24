Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Okan Buruk ile İsmail Kartal, derbi öncesi 8 resmi maçta 3'er galibiyet aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okan Buruk ile İsmail Kartal, derbi öncesi 8 resmi maçta 3'er galibiyet aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbide bir kez daha rakip olacak. İkili daha önce 8 resmi maçta karşılaştı; ikisi de 3'er galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 8 resmi maçta rakip oldu. Bu karşılaşmalarda iki teknik adam da 3'er galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Derbide iki takımın teknik direktörleri de bir kez daha rakip olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 8 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Geride kalan derbilerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda iki teknik adam da 3'er kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal'ın yönettiği ekipler ise 10 gol sevinci yaşadı.

Öte yandan Okan Buruk ile İsmail Kartal birbirlerine karşı en farklı galibiyetlerini 5-0'lık skorlarla aldı.

Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında oynanan müsabakalar şöyle:

19.05.2024 (Lig)

(Okan Buruk) Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (İsmail Kartal)

24.12.2023 (Lig)

(İsmail Kartal) Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Okan Buruk)

01.11.2020 (Lig)

(İsmail Kartal) Konyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

24.02.2020 (Lig)

(İsmail Kartal) Çaykur Rizespor : 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

27.09.2019 (Lig)

(Okan Buruk) Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (İsmail Kartal)

30.11.2018 (Lig)

(Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İsmail Kartal)

14.02.2015 (Lig)

(Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (İsmail Kartal)

21.09.2014 (Lig)

(İsmail Kartal) Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Okan Buruk)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
Emziren anne 'Ya bebeğime bir şey olsaydı' diyerek paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı

Emziren anne paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
ABD'den İran'a peş peşe saldırı tehdidi! Tarih verdiler

ABD'den İran'a yeni saldırı sinyali! Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

Yıldız futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Ellerini keserler!
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar

TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Çankırı Bayramören'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gece yarısı katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

İşte Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni! Her şey cüzdanla başladı
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonu değil fuhuş yuvası! Polis baskını skandalı ortaya çıkardı