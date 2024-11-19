Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'da katıldığı programda sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin özel hayatı ve sakatlığı hakkında konuştu.

"BU YÜZDEN HAYATINDA BİR ÇOK ŞEYİ KAYBETTİ"

Icardi'nin kariyerinde bu durumun olduğunu belirten Buruk, "Her şeye saygı duyuyorum, evliliğine eşine... Icardi'nin eşiyle yaşadığı problemler olmasa şu anda bambaşka olurdu. Belki de Arjantin Milli Takım santrforuydu. Icardi bu yüzden belki de birçok şeyi hayatında kaybetti. Çok iyi aile babası. Ailesini seviyor, çocuklarını seviyor. Kalbi çok iyi, insanları, çocukları çok seven biri. Ailesini hep korumak istedi. Biz de ona hep yardımcı olduk. En önemli şey hayatta, aile. Futbol onun önüne geçemez, bir maç da geçemez. Oyuncu mutlu değilse sahada performans alamazsınız" ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Ona hep destek olmaya çalıştığını söyleyen deneyimli teknik adam, Icardi'nin sakatlığıyla ilgili, "Şimdi bakalım, en hızlı şekilde döner. Yener Hoca, Icardi'nin ameliyatıyla ilgili konuşuyor. Burada olacak galiba. Arkadaşlara soruyorsun, biz de oyuncuyken öyle yaptı. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Önümüzdeki hafta belli olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Icardi'den ayrılan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, daha önce de sarmaş dolaş görüntülendiği Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayın dudak dudağa öpüşmüştü. İlk günden bu yana gündemden düşmeyen olayın ardından yaşanan gelişmeler de konuşulmaya devam ediyor.