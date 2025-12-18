Haberler

Okan Buruk'tan kupa rotasyonu

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynanan maçta son Antalyaspor karşılaşmasına göre 6 değişiklik yaparak genç futbolculara fırsat tanıdı. Arda Ünyay ve Gökdeniz Gürpüz, A takımda ilk kez 11'de görev aldılar.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynadıkları maçta rotasyon yaparken, son oynadıkları Antalyaspor karşılaşmasının 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yoğun maç temposunda kupada rotasyona gitti ve son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Buruk; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, A takımla ilk kez 11'de başladı

Galatasaray'da genç futbolcular Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, A takımda ilk kez 11'de görev aldı. Ünyay, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere toplam 7 maçta sonradan oyuna girdi. Gürpüz de sarı-kırmızılılarla daha önce yine Türkiye Kupası'nda 2 kez oynamıştı.

Ahmed Kutucu bu sezon ilk kez 11'de

Sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu, Başakşehir mücadelesiyle bu sezon ilk kez 11'de başladı. Kutucu, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere 6 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

6 genç futbolcu kadroda

Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir ile oynadıkları müsabakada genç futbolcularını kadroya aldı. Buruk; Arda Ünyay ve Gökdeniz Gürpüz'e 11'de şans verirken, maç kadrosuna da Oğulcan, Dağhan, Ege ve Cihan'ı aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Leroy Sane, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün bekledi. - İSTANBUL

