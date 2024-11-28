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Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 beraberlikle tamamlanan AZ Alkmaar maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oyuncu sayısı anlamında eksildiğimiz bir dönemdeyiz. Tam takım olduğumuzda, özellikle devre arası takviyelerle birlikte. Elimizde iyi oyuncular var. 1-2 takviye yaparsak final yolunda hedefimiz var" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı.

"KÖTÜ BAŞLADIK, ERKEN GOL YEDİK"

Okan Buruk, "Kötü başladık, çok kötü başladık. Erken gol yedik. Moral olarak aşağı çekti bizi. Planladığımız oyunu ikinci yarı oynadık. Hem daha önde oynadık hem Davinson'u merkeze girmesi hem Metehan'ın sağa girmesiyle daha iyi oynadık. Daha üretken olduğumuz yer ikinci yarıydı. Erken golün verdiği moral bozukluğuyla ilk yarıyı istediğimiz gibi oynayamadık" şeklinde görüş bildirdi.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"

Devre arasında oyuncularıma 'Rahat olun' dediğini aktaran Buruk, "Top ayağımızdayken rahat değildik. Kazanmak istiyorduk. Son dakika golü ofsayt dediler, öncesinde penaltı gibi gözüktü. Genel olarak baktığımızda kazanmak istiyorduk. İlk yarıda rakip 2-0'ı yakalayabilirdi ama ikinci yarıda kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar vardı. Daha iyisini yapabilirdik aslında, kalite ve oyun gücü olarak. Sonuçta deplasman maçı, kazanmak istiyorduk ama 1 puan aldık. İlk 8'e girmek için bir sonraki deplasman daha önemli. Oyuncularımız oyun içerisinde yoruldu ama ikinci yarıdaki performans beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

NELSSON'U DEVRE ARASINDA NEDEN ÇIKARDI?

Başarılı teknik adam, Victor Nelsson'un devre arasında oyundan çıkmasıyla ilgili, "Nelsson ile Metehan değişikliği sakatlık sebebiyle değildi. Bunu Nelsson'a da anlattık. Davinson'u merkezde kullanmak için... Parrott, çok hareketliydi merkezde, Nelsson'a uymadı. Metehan da olumlu işler yaptı. Nelsson, 3-4 metre rakibin arkasında kaldı. Takip etmediği yerler oldu. Davinson daha takip eden, risk alan bir oyuncu. Değişikliğin sebebi buydu. Nelsson takım için mücadele etti. O da değerli bir oyuncu. Şampiyonluklarda çok fazla rolü var. İşlemeyen bir şeyi değiştirdim" diye konuştu.

"1-2 TRANSFERE FİNAL OYNARIZ"

Okan Buruk, Metehan Baltacı'nın final iddiası için, "Çok iyi şeyler gösterdik. Devam ettirmemiz gerekiyor. Maçın başı bu değildi ama son haftalarda önemli eksikler var. 3'lü oynamaya mecbur kalabiliyoruz. Hem Kaan hem Jakobs'un sakatlığı, Icardi'nin sakatlığı. Yusuf kadroda yoktu, sakattı. Oyuncu sayısı anlamında eksildiğimiz bir dönemdeyiz. Tam takım olduğumuzda, özellikle devre arası takviyelerle birlikte. Elimizde iyi oyuncular var. 1-2 takviye yaparsak final yolunda hedefimiz var" dedi.

Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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