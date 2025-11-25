Haberler

Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi

Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncuları Mario Lemina ve Victor Osimhen'in sağlık durumları hakkında bilgi veren deneyimli hoca, "Osimhen ve Lemina'nın ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. Onları doğru hazırlarsak bir sonraki maçta sahada olma şansları var." dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.
  • Ismael Jakobs'un alt adelesinde ağrı olduğu ve kontrollerinin yapılacağı belirtildi.
  • Mario Lemina ve Victor Osimhen'in ufak ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığı, bir sonraki maçta sahada olma şansları olduğu açıklandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybedilen Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'HER ŞEYİ HAKEME BAĞLAMAMAK LAZIM'

"Hakem kararları için ne diyeceksiniz?" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Okan Buruk, "Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Ok mücadele ettik. Ismael Jakobs'un sakatlığı... Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmak zorlandık. Rakip de iyi savunma yaptı. Pozisyonlarımız vardı." dedi.

Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi

"VERMEDİĞİ KIRMIZI KART VAR"

Hakemin rakip oyuncuya vermesi gereken kırmızı kartı atladığını ifade eden deneyimli hoca, "Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var! Bunu gördük açıkçası.. Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum." ifadelerini kullandı.

JAKOBS'UN SON DURUMU

Sekerek oyundan alınan oyuncusu Jakobs ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi

'TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÜZÜCÜ'

Eren Elmalı'nın yediği bahis cezası hakkında da konuşan başarılı hoca, "Eren Elmalı'nın cezası... Çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis... Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü. Avrupa'da oynayan bir Türk takımı için... Saygı duyuyorum ama bir çok oyuncunun çok eskiden yaptığı hata... Bir çoğu da bu suçun cezasını şimdi çekiyor. Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu.' şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE MAÇINDA SAHA OLMA ŞANSLARI VAR'

Sakat oyuncuları Mario Lemina ve Victor Osimhen'in derbide oynayabileceklerini ifade eden Okan Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. Onları doğru hazırlarsak bir sonraki maçta sahada olma şansları var." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Galatasaray'ın 33 maçlık dev serisi sona erdi

33 maçlık dev seri sona erdi
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.