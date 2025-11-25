Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybedilen Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'HER ŞEYİ HAKEME BAĞLAMAMAK LAZIM'

"Hakem kararları için ne diyeceksiniz?" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Okan Buruk, "Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Ok mücadele ettik. Ismael Jakobs'un sakatlığı... Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmak zorlandık. Rakip de iyi savunma yaptı. Pozisyonlarımız vardı." dedi.

"VERMEDİĞİ KIRMIZI KART VAR"

Hakemin rakip oyuncuya vermesi gereken kırmızı kartı atladığını ifade eden deneyimli hoca, "Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var! Bunu gördük açıkçası.. Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum." ifadelerini kullandı.

JAKOBS'UN SON DURUMU

Sekerek oyundan alınan oyuncusu Jakobs ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor." sözlerini sarf etti.

'TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÜZÜCÜ'

Eren Elmalı'nın yediği bahis cezası hakkında da konuşan başarılı hoca, "Eren Elmalı'nın cezası... Çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis... Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü. Avrupa'da oynayan bir Türk takımı için... Saygı duyuyorum ama bir çok oyuncunun çok eskiden yaptığı hata... Bir çoğu da bu suçun cezasını şimdi çekiyor. Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu.' şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE MAÇINDA SAHA OLMA ŞANSLARI VAR'

Sakat oyuncuları Mario Lemina ve Victor Osimhen'in derbide oynayabileceklerini ifade eden Okan Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. Onları doğru hazırlarsak bir sonraki maçta sahada olma şansları var." dedi.