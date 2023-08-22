Okan Buruk: Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Molde'nin konuğu olacak. Aker Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Victor Nelsson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım için de önemli bir karşılaşma oynanacağını ifade eden Okan Buruk, "İki takım da buraya kadar geldi. Buradan sonra iki takımında amacı Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz, kendimizin de ne kadar istekli olduğunu biliyorum. İki tane maç var. İki maçı da hedefleyerek hazırlandık. İlk maçı burada, ikinci maçı sahamızda oynayacağız. Oyun olarak güçlü bir rakip olduğunu, özellikle kendi sahasında iyi işler yaptığını, yaptığımız analizlerde gördük. Biz de burada kendi kalitemizi, konsantrasyonumuzu ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir karşılaşma olur" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEBİLMEK"

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu dile getiren Buruk, "Burada Zalgiris'ten farklı olarak güzel bir stat atmosferi var ve zemin değişik bir sentetik saha. Burada oynanan maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını rakibimizi izlerken gördük. Biz de bugün antrenman yapacağız, sahayı tanıyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. İki turu geçtik, üçüncü turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyoruz. Bu sadece bizim için değil, Türk takımları için çok değerli, önemli. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tek hedefimiz kaderimizi, geleceğimizi belirlemek. Bunun iki tane yönü var. Birincisi kulüplerin finansal olarak elde ettiği gelir. İkincisi de oyuncuların ve bizlerin Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın verdiği heyecanı yaşaması. Bu hiçbir parayla tarif edilemez. İsteğimiz, arzumuz hiçbir şeyi bahane etmeden bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak" şeklinde konuştu.

"TETE İLE İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Yeni transferlerden Tete'nin durumu hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Tete ile ilgili süreç devam ediyor. Yarın akşama kadar oynama izninin çıkma şansı olduğu için buraya getirdik. Yarın akşam maç saatine kadar sonuç alabilirsek, alacağız. Alamazsak da bir sonraki maç için onun şansının devam ettiğini, bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Hem takımla bir arada olsun, hem bu atmosferi yaşasın. Hem takımla bir arada olsun, tem bu atmosferi yaşasın hem de ne oynadığımızı net bir şekilde görür. Ama en kısa zaman gelecek cevabı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımın lig maçlarının ertelenmesi hakkında da düşüncelerini paylaşan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan sevindirici oldu. 6 gün içinde 3 maç oynayacaktık. Play-off kapısındaki 4 Türk takımı için bu düşünce bence çok önemli, değerli. Bu anlamda TFF'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Birçok ülke bunu yapıyor. Bizim ülkemizde de bunu yaptılar. Bu sıkışıklığımızı da atlattık. En azından buradan dönüşte hem tekrar dinlenme ve hazırlanma şansımız olacak. Öbür türlü çok fazla şansımız olmayacaktı. Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli. Konferans Ligi'ndeki takımlarımızın girmesi çok önemli. Bence doğru bir adım oldu."

"TARAFTARIMIZ ÇOK ETKİLEYİCİ"

Galatasaray taraftarlarının çok etkileyici olduğunu dile getiren Buruk, "Benim futbolculuğumda da eski Ali Sami Yen'de aynı atmosfer vardı. Yeni stadımızda da aynı atmosfer var. Futbolun içerisindeki, stattaki cehennem ortamını yaşatmak olarak kullanılıyor. Gerçekten bizim taraftarımız çok etkileyici. Rakiplerimizin üstünde kurduğumuz üstünlük, baskı önemli oluyor. Bunun bir benzetmesi. Burada da Molde taraftarının ne kadar etkili olduğunu gördük" dedi.

VİCTOR NELSSON: AMACIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istediklerini söyleyen Victor Nelsson, "Bu maçlar artık son. Bu maçların ardından Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Bu maçları heyecanla bekliyoruz. İlkini burada, ardından ikinci maçı sahamızda oynayacağız. Bizim burada amacımız Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Eminim, güveniyorum ki buraya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN FUTBOLCULARIN HAYALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK"

Bütün futbolcuların hayalinin Şampiyonlar Ligi olduğuna dikkat çeken Nelsson, "Eminim ki bütün futbolcuların hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Ben bunu kulübe ilk geldiğim zaman söylemişimdir. Her futbolcunun hayali oynamak. Şu anda çok yakınız" şeklinde konuştu.

"BENJAMİN İYİ BİR SAVUNMACI"

Eski takım arkadaşı Benjamin Hansen ile yarın rakip olacakları hatırlatılan Nelsson, "Buradayken takımla yemek yedik. Yemekten sonra hocamdan izin aldım. Hemen yakında oturuyor o da. Sonrasında ailesi ve onunla yemek yedik. Hala çok yakınız. İyi bir insan. 1 yıldır ilk kez görüyorum. Sık sık konuşuyoruz. İnanılmaz bir baba. Eşiyle, benim kız arkadaşım da konuşuyorlar. Oyuncu olarak iyi bir savunmacı. Sert, santrfor ile temas kurmayı sever. Onunla birlikte 4 sene önce oymamıştık. Şu anda iyi bir arkadaşım" dedi.