Okan Buruk, Fenerbahçe'nin kaybettiği maç sonrası harekete geçti

Fenerbahçe'nin son maçta yaşadığı kayıp sonrasında, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk harekete geçti. Okan Buruk, oyuncularından ligde tam konsantrasyon isteyerek RAMS Başakşehir maçını kazanıp hem ritmini sürdürmesini hem de Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası farkı 7'ye çıkararak şampiyonluk yolunda avantaj yakalamasını istedi.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e kaybettiği maç sonrası oyuncularını konsantrasyon konusunda uyardı.
  • Galatasaray, RAMS Başakşehir'i mağlup ederse ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaracak.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e kaybettiği mücadelenin hemen ardından harekete geçti. Deneyimli hoca, bu akşam RAMS Başakşehir ile oynanacak maçta oyuncularını konsantrasyon konusunda uyardı.

"AYNI HATAYI SAKIN YAPMAYALIM!"

Juventus galibiyetinin ardından Konyaspor'a kaybedilen maçı oyuncularına hatırlatan Okan Buruk, "Avrupa'da önemli bir galibiyet aldık ama ligde bunun bedelini ödedik. Aynı hatayı sakın yapmayalım. Lig de Avrupa kadar önemli. Herkes sadece 3 puanı düşünsün. Son haftalarda iyi bir tempo yakaladık. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnunum. Ancak futbolda konsantrasyon çok önemli. Bir anlık düşüş bütün emeği boşa çıkarabilir.'' dedi.

TÜM TAKIM KENETLENDİ

Sarı-kırmızılı futbolcular da Konyaspor karşılaşmasındaki hataları tekrarlamayacaklarını belirterek RAMS Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

PUAN FARKI 7'YE YÜKSELECEK

Galatasaray, bu akşam RAMS Başakşehir'i mağlup ederse ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaracak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı

Ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
İsrail'in gece boyunca saldırdığı Lübnan'da ağır bilanço

Kıyamet gibi gece! Ölü sayısı açıklandı, bilanço ağır
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı

Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu