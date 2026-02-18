Galatasaray-Juventus maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenmelerine rağmen erken sevinmemeleri gerektiğini söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki ayaklı bir maç olduğunu hatırlatan Buruk, "Çok önemli bir gece. Buradan mutlu ayrılıyoruz. Ancak daha bir şey kazanmadık. Sadece bir maç kazandık ve deplasmanda oynayacağımız ikinci maç var. Sevineceksek turu geçtikten sonra sevinmeliyiz. Tabii ki kafamızı yastığa koyduğumuzda mutlu uyuyacağız. Yarın izin yapacağız. Bir sonraki gün başlayarak lig maçını ve rövanş karşılaşmasını düşüneceğiz. Bence önemli bir skor aldık. Juventus çok önemli bir takım. Kendi sahasında önemli bir atmosfer oluşturabilecek bir takım. İkinci maçı oynamadan sevinmeyeceğiz." diye konuştu.

Buruk, 1993'ten beri düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendilerinin ilk kez 5 gol attığının, Juventus'un ise ilk kez 5 gol yediğinin hatırlatılması üzerine, "Bu sonuç bizim için önemli. Çok mutluyuz ama ikinci maç oynanmadan bitmiyor. Bunun mutluluğunu yaşayacağız. Rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu ve bizi ne kadar zorlayacaklarını biliyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir performan sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Turu geçmeden bir şey söyleyemezsiniz. Futbolun içinde her şey var. Bugün devre arasına 2-1 geride girdik ama 5-2'lik galibiyet aldık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Form olarak hem ligde hem de Avrupa'da iyi işler yapıyoruz. Oyuncularımızın bireysel performansları artıyor. Amacımız hem Avrupa'da sonuna kadar gidebilmek hem de Süper Lig'i kazanmak. Cumartesi günü deplasmanda (Konyaspor) önemli bir maç oynayacağız. Ligdeki 3 puanlık üstünlüğümüzü devam ettirmek için lig maçları bizim için de aynı değerde olacak. Bu form durumumuz ve öz güvenimiz bizi daha da yükseltiyor."

"İyi bir transfer dönemi geçirdik"

Okan Buruk, ara transfer dönemini iyi geçirdiklerini belirterek yakaladıkları kadro derinliğinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kadro derinliğinin artmasından memnun olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "İyi bir transfer dönemi geçirdik. Mutlu olduğum, kulübedeki oyuncu sayısının arttığı, rekabetin arttığı, sakat oyuncuların döndüğü bir dönem yaşıyoruz. En iyi kadro dönemimizdeyiz. Maça başlayan ve devam edecek oyuncular için çok önemli. Bunun bir de psikolojik yanı var. Saha içindeki rekabette herkes birbiriyle yarışmaya başladı. Bu rekabetin içinden Galatasaray için başarı çıkacak. Başlayan veya devam edecek oyuncuları yazdığınızda bunların birbirine yakın olması önemli. Lig maçıyla Şampiyonlar Ligi maçına farklı 11'lerle çıktık. Bunu yakalamak da önemli. Bu yarışta çok fazla oyuncuyla mücadele etmek, Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçları gördüğünüzde önemli oluyor. Juventus'un bu sıkıntıyı yaşadığını görüyoruz. Bazı bölgelerde onların da sıkıntısı vardı." ifadelerini kullandı.

"Bu tür önemli takımlara karşı maçları çok iyi oynadık"

Okan Buruk, önemli takımlara karşı iyi performans sergilediklerini söyledi.

Türk futbolu için önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Buruk, "Bu tür önemli takımlara karşı maçları çok iyi oynadık. Geçen sezonki Tottenham maçı, öncesindeki Bayern Münih müsabakaları, bu sezonki Liverpool mücadelesi ve 1 puan almasını bildiğimiz Atletico Madrid maçı var. Önemli takımlara karşı daha iyi oyunlar ortaya koyuyoruz. Konsantrasyon ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak etkiliyor. Play-off turundayız ve son 16 turuna kalmak oyuncular için büyük bir motivasyon. Bir yandan da ülke puanı var. Psikolojik anlamda Türk futbolu için de bu tür galibiyetler değerli oluyor." şeklinde görüş belirtti.

"Tüm takımların finale kadar gitme şansı var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden tüm takımların finale çıkma şansı olduğunu söyledi.

Geçen sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in play-off oynayarak ilerlediğini dile getiren Buruk, "Geçen senenin şampiyonu PSG, son anda ilk 24'e kalarak kupayı kazandı. Yine play-off oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceğini bilemezsiniz. Favoriler vardır ama maç oynanmadan kazanılmıyor. Şu andaki tüm takımların finale kadar gitme şansı var. Performanslar dönem dönem değişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.