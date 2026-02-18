Okan Buruk: "İkinci maçı oynanmadan sevinmeyeceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'a karşı sadece bir galibiyet kazandıklarını söyleyerek, "İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. Eğer sevineceksek turu geçtikten sonra sevinmemiz gerekiyor" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde karşılaştığı İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Önemli bir gece olduğunu söyleyen Buruk, "Buradan mutlu ayrılıyoruz. Şunu söylemek gerekiyor daha bir şey kazanmadık, sadece bir maç kazandık. İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. Eğer sevineceksek turu geçtikten sonra sevinmemiz gerekiyor. Benim ve oyuncularım kafamızı yastığa koyduğumuzda mutlu bir gece olacak. Yarın iznimiz var. Bir sonraki gün tekrar başlayacağız ve lig maçını düşüneceğiz. Rakibimizi 4'lü, 3'lü şeklinde oynadığı biliyorduk. İlk defe 3'lü orta sahayla oynamaya çalıştılar. Oyunun büyük bölümünde rakibimize karşı üstünlük kurdu. Bütün goller basit oldu. Rakibimizin birinci attığı golü çalışmıştık ama böyle bir gol yedik. İlk yarı içeriye girdiğimizde oyuncularıma şunu söyledim, takımımızın oyunu, gidişatı, rakip yarı sahadaki oyunumuz, topu geri kazanmamız, rakibi yarı sahada tutmamız bizim önemli ve değerli, ikinci yarı maçı çevirme şansımızın olacağını söyledim. Erken bir gol bizi maçın içerisine soktu. 10 kişi kalan Juventus'un, Inter maçında çok iyi oynadıklarını görmüştüm. Giren oyuncularla formasyonu değiştirdik, iki forvete döndük. Çok önemli ve değerli bir skor elde ettik. Juventus çok önemli bir takım. Seyircisiyle önemli bir atmosfer yapacak bir takım. İkinci maçı oynamadan şu anda sevinmeyeceğiz" diye konuştu.

"İyi bir transfer dönemi geçirdik"

İyi bir transfer dönemi geçirdiklerini belirten 52 yaşındaki teknik adam, "Benim mutlu olduğum, kulübedeki oyuncuların sayısının arttığı, rekabetin başladığı ve onun yanında sakat oyuncuların döndüğü bir dönem yaşadık. Şu anda en iyi kadro dönemimizdeyiz. Bunun psikolojik de bir yanı var. Saha içinde rekabet de var. Bu rekabet içerisinde Galatasaray için büyük bir başarı çıkacak. Beni en çok mutlu eden bu. Psikolojik olarak da kulübeye baktığınızda birbirine yakın oyuncular olması önemli ve değerli. Lig maçında farklı 11 ile çıktık, buraya farklı 11 ile çıktık. Bunu yakalamak da önemli. Bu uyarış içerisinde çok fazla oyuncuyla oynamak Şampiyonlar Ligi'nde önemli. Juventus'un bu sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Bazı bölgelerde eksiklikleri var. İkinci maçta aynı zorluk da olacak. Cumartesi günü oynayacağımız lig maçı da önemli. Doğru planlama yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Önemli takımlara karşı daha iyi oyunlar ortaya koyuyoruz"

Golleri kimlerin attığının sorulması üzerine Okan Buruk, futbolcuları tek tek saydı. Büyük maçlarda iyi oynadıklarını aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu tür önemli takımlara karşı maçları, 3 senelik Avrupa maceramızda iyi oynadık. Tottenham maçı, Bayern Münih maçları, Liverpool maçı, Atletico Madrid maçında da 1 puan almasını bildik. Önemli takımlara karşı daha iyi oyunlar ortaya koyuyoruz. Burada Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, en önemli play-off turundayız son 16'ya kalma şansımız var. Bu çok büyük bir motivasyon. Bir yandan da ülke puanı var. Bizim ülke puanına da kaktı yapmamız lazım. Psikolojik anlamda hem ülkemiz için hem Türk futbolu için bu galibiyetler değerli oluyor. Bir yandan da bunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerle ilgili soruya ise Buruk, "Geçen senenin şampiyonu Paris Saint-Germain son anda ilk 24 içerisinde kaldı ve kupayı kazandı. Yine play-off oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceğini hiç bilemezsiniz. Bu rakiplerine göre eşleştikçe daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Maçları oynamak gerekiyor. Oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Şu anda bütün takımların finale kadar gitme şansı var. Şampiyonlar Ligi, o günkü takımların performansına göre de değişiyor" diye cevap verdi.

İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının 5 gol kaydettiğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Onun iki yönü var. İlk defa bir Türk takımı 5 gol atıyor. Juventus da Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa 5 gol yedi. İkinci maçı oynamadan hiçbir şey bitmiyor. Rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, sahasında bizi ne kadar zorlayacağını da çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ayaklarımızın yere basması gerekiyor"

Ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Futbolun içerisinde her şey var. Devreye 2-1 mağlup girdik ama 5-2 galibiyetle ayrıldık. Form olarak ligde ve Avrupa'da iyi işler yapıyoruz. Oyuncularımızın bireysel performansları daha yükseğe çıkıyor. Amacımız hem Avrupa'da sonuna kadar devam edebilmek hem de Türkiye ligini kazanmak. Cumartesi günü çok önemli maç oynayacağız. Ligdeki üstünlüğümüzü devam ettirmek için lig maçları da bizim için aynı değerde olacak. Bu formumuz, bu öz güvenimiz bizi çok daha da yükseltiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı