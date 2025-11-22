Haberler

Okan Buruk, bu sezon 1 dakika bile şans vermediği ismi Gençlerbirliği maçında sahaya sürecek

Okan Buruk, bu sezon 1 dakika bile şans vermediği ismi Gençlerbirliği maçında sahaya sürecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 13. haftasında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray'da sol bek sıkıntısı büyüdü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, ağrıları bulunan Ismail Jakobs'un yerine sol bek pozisyonunda bu sezon hiçbir maçta süre bulamayan Kazımcan Karataş'a süre vermesi bekleniyor.

  • Galatasaray'da sol bek Ismail Jakobs'un ağrıları nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giymesi beklenmiyor.
  • Galatasaray'da Eren Elmalı, PFDK'den 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı için Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
  • Galatasaray'da bu sezon hiç resmi maçta süre bulamayan Kazımcan Karataş'ın Gençlerbirliği maçında forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ligin zorlu takımlarından Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılılara karşılaşma öncesinde Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi.

JAKOBS'UN AĞRILARI BULUNUYOR

Galatasaray'da Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un ağrıları bulunuyor. Okan Buruk'un bu nedenle deneyimli oyuncuya Gençlerbirliği karşısında forma vermesi beklenmiyor.

EREN ELMALI DA CEZALI

Galatasaray'da Jakobs'un da olmamasının ardından başarılı teknik adamın işi zora girdi. Bahis soruşturması kapsamında PFDK'den 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın da karşılaşmada forma giyemeyecek olması nedeniyle geriye o bölgede forma giyebilecek tek bir isim kaldı.

FORMA KAZIMCAN'IN

Okan Buruk'un Jakobs ve Eren Elmalı'nın yokluğunda Gençlerbirliği karşısında bu sezon hiçbir resmi maçta süre bulamayan 22 yaşındaki oyuncu Kazımcan Karataş'a forma vermesi bekleniyor.

Okan Buruk, bu sezon 1 dakika bile şans vermediği ismi Gençlerbirliği maçında sahaya sürecek

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni verilen Yavaş'tan ilk açıklama! Hemen harekete geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.