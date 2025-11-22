Okan Buruk, bu sezon 1 dakika bile şans vermediği ismi Gençlerbirliği maçında sahaya sürecek
Süper Lig'in 13. haftasında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray'da sol bek sıkıntısı büyüdü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, ağrıları bulunan Ismail Jakobs'un yerine sol bek pozisyonunda bu sezon hiçbir maçta süre bulamayan Kazımcan Karataş'a süre vermesi bekleniyor.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ligin zorlu takımlarından Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılılara karşılaşma öncesinde Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi.
JAKOBS'UN AĞRILARI BULUNUYOR
Galatasaray'da Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un ağrıları bulunuyor. Okan Buruk'un bu nedenle deneyimli oyuncuya Gençlerbirliği karşısında forma vermesi beklenmiyor.
EREN ELMALI DA CEZALI
Galatasaray'da Jakobs'un da olmamasının ardından başarılı teknik adamın işi zora girdi. Bahis soruşturması kapsamında PFDK'den 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın da karşılaşmada forma giyemeyecek olması nedeniyle geriye o bölgede forma giyebilecek tek bir isim kaldı.
FORMA KAZIMCAN'IN
Okan Buruk'un Jakobs ve Eren Elmalı'nın yokluğunda Gençlerbirliği karşısında bu sezon hiçbir resmi maçta süre bulamayan 22 yaşındaki oyuncu Kazımcan Karataş'a forma vermesi bekleniyor.