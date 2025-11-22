Okan Buruk, bu sezon 1 dakika bile şans vermediği ismi Gençlerbirliği maçında sahaya sürecek

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ligin zorlu takımlarından Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılılara karşılaşma öncesinde Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi.

JAKOBS'UN AĞRILARI BULUNUYOR

Galatasaray'da Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un ağrıları bulunuyor. Okan Buruk'un bu nedenle deneyimli oyuncuya Gençlerbirliği karşısında forma vermesi beklenmiyor.

EREN ELMALI DA CEZALI

Galatasaray'da Jakobs'un da olmamasının ardından başarılı teknik adamın işi zora girdi. Bahis soruşturması kapsamında PFDK'den 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın da karşılaşmada forma giyemeyecek olması nedeniyle geriye o bölgede forma giyebilecek tek bir isim kaldı.

FORMA KAZIMCAN'IN

Okan Buruk'un Jakobs ve Eren Elmalı'nın yokluğunda Gençlerbirliği karşısında bu sezon hiçbir resmi maçta süre bulamayan 22 yaşındaki oyuncu Kazımcan Karataş'a forma vermesi bekleniyor.