Okan Buruk: "Böyle bir mağlubiyet aldığımız için üzgünüm"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir mağlubiyet aldığımız için üzgünüm" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Buruk, "Noa'nın parmağında ciddi bir yaralanma var. Öncelikle burada bir hastaneye gidecek; en kısa sürede kontrolleri yapılacak. Parmağında kötü bir yaralanma söz konusu. Osimhen'in de ağrısı var. Maçın başında oldu; oyun içinde onu tutmaya çalıştık ama ağrıları artınca devre arasında değiştirmek zorunda kaldık. Osimhen'in pozisyonuna baktığımızda, Konate'nin bu faulleri çok rahat yapabildiğini, her türlü faulü rahatça uygulayabildiğini gördük. Dünyanın en iyi hakemini beklerken, belki de en kötü hakemlerinden biri maçı yönetti" diye konuştu.

"Onlar daha özgüvenli oynadı, biz ise özgüvenimizi kaybettik"

Rakiplerinin çok daha fazla maçı hak ettiğini ifade eden Okan Buruk, "Şanssızlıklar vardı; maça başlangıcımız, Osimhen'in sakatlanması, oyun içinde bir türlü varlık gösteremememiz ve rakibimize verdiğimiz özgüven Onlar daha özgüvenli oynadı, biz ise özgüvenimizi kaybettik. Taraftarımız her zaman çok daha cesur bir Galatasaray bekliyor ama maç öncesi planlarımızın hiçbirisi sahada işlemedi. Sakatlıklar ve oyun içinde verdiğimiz yanlış kararlar etkili oldu. Oyuncularım önemli bir emek sarf etti, onların emeğine saygı duyuyorum. Ancak bugün böyle bir mağlubiyet aldığımız için üzgünüm. Sadece skor olarak değil; skorla maç kaybedebilirsin ama oyun olarak gerçekten hak etmediğimiz, kazanmayı hak etmediğimiz bir performans sergiledik. Daha iyisini yapmamız gerekirken yapamadık. Dört gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan bugün önemli bir performans gösterdi ama buna rağmen 4-0'lık mağlubiyet aldık. Bu anlamda çok üzgünüm" açıklamasında bulundu.

"Planımız geriye çekilmek değildi"

Planlarının geriye çekilmek olmadığını vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Şunu özellikle söylemek istiyorum: Maç öncesi planımız hiçbir zaman geri çekilip 1-0'ı korumak değildi. Maçın başında daha önde oynayan, önde oynamaya çalışan bir takımdık. İkinci yarının başında da aslında 3-4 dakika iyi başladık. Ancak ikinci golü yedikten sonra arka arkaya goller geldi ve çok çabuk kırıldık. Oyun içinde o özgüveni gösteremedik. Rakip daha istekliydi ve kendi taraftarıyla birlikte galibiyeti fazlasıyla hak etti; onları tebrik ediyorum. Buraya bu umutla gelmek bizim için önemliydi ama oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Taraftarımıza bir ümit verdik ama bunun devamını getiremedik. Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir takımız; birçok oyuncumuz bu seviyeyi ilk kez deneyimliyor. Bu da kolay değil. Yaş ve tecrübe olsa bile, bu seviyede bu kadar çok maç oynamış oyuncu sayımız rakibimize göre daha az. Bu yüzden oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ancak taraftarlarımıza da bu oyunu izlettirdiğimiz için özür diliyorum" sözlerini sarf etti. - İSTANBUL

