Okan Buruk, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlanıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 15 derbinin ardından, 8. Beşiktaş derbisine çıkacak. Buruk, daha önceki derbilerde başarılı sonuçlar alarak dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 15 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Geldiği dönemden itibaren Galatasaray'da derbilerde başarılı sonuçlar alan Teknik Direktör Okan Buruk, bu mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılıların başında 16. derbisine çıkacak.

8. Beşiktaş derbisi

Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 15 kez karşı karşıya geldi. Buruk, siyah-beyazlılarla oynadığı 7 derbinin 4'ünü kazanırken, 3 kez de yenildi. 51 yaşındaki teknik direktör, sarı-lacivertlilere karşı ise 8 derbide 1'i hükmen olmak üzere toplam 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

51 yaşındaki teknik direktör ayrıca Galatasaray'ın başındayken, Beşiktaş ile RAMS Park'ta oynadığı 3 derbiyi de kazanmayı başardı.

Beşiktaş ile 19 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta da oynadı. - İSTANBUL

