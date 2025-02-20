Okan Buruk, AZ Alkmaar Maçında Üç Değişiklik Yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre AZ Alkmaar karşısında 3 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre AZ Alkmaar karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski ve Ahmed Kutucu'nun yerine Günay Güvenç, Elias Jelert ve Roland Sallai'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan kırmızı kart cezasından, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı, Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski ve Eren Elmalı ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı.

Kale Günay Güvenç'te

Teknik Direktör Okan Buruk, kalede beklenin aksine Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'e görev verdi. Güvenç, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer ile Trendyol Süper Lig'de 1 olmak üzere toplam 8 karşılaşma görev aldı. 33 yaşındaki file bekçisi son olarak, Süper Lig'in 23. haftasındaki Adana Demirspor maçında oynamıştı.

Fernando Muslera ilk kez yedek

Galatasaray'a 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar maçıyla birlikte ilk kez sakatlığı ve kart cezası dışında yedek kulübesinde yer aldı. Muslera, bugüne kadar rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları, kart cezası ve sakatlığı dışında hep 11'de yer aldı. 38 yaşındaki kaleci, 2021-2022 sezonunda 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede yaşadığı uzun süreli sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yapılan 2 maç ile Süper Lig'deki Beşiktaş ve Konyaspor mücadelelerinde de yine yedek beklemişti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Altyapıdan 8 futbolcu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının 21 kişilik kadroda sakat, cezalı ve UEFA listesinde yer almayan futbolcuların fazlalığından dolayı yedek kulübesine birçok genç futbolcuyu dahil etti. Buruk, sarı-kırmızılıların altyapısından 8 futbolcuyu yedeklere aldı.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarlar, İstanbul'daki soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen tribünleri doldurdu. RAMS Park'ta oynanan müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla destek oldu.

Taraftarlar ayrıca Filistin'e olan destekleri için Celtic taraftarına teşekkür pankartı açtı ve Filistin'deki soykırımın durdurulması için çağrıda bulundu. - İSTANBUL