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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u iç sahada 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre Aston Villa'ya karşı 3 değişiklik yaptı. Buruk, Samsunspor'a karşı ilk 11'de başlayan Deniz Gül ve Sara'yı yedek oturturken, statü gereği forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı da kadroya almadı. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Aston Villa karşısında Lemina, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.

Barış Alper Yılmaz, santrforda başladı

Okan Buruk, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı santrforda görevlendirdi.

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den sakatlığı sebebiyle yararlanamayan ve Deniz Gül'ü yedek oturtan tecrübeli teknik adam, Barış Alper Yılmaz'a santrforda şans verdi.

Eren Elmalı, sol önde

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, karşılaşmaya sol kanatta hücuma dönük başladı.

Sakatlıklar sebebiyle birçok oyuncusundan yararlanamayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, asıl pozisyonu sol bek olan Eren Elmalı'ya Aston Villa karşısında önde görev verdi.

Eren Elmalı, bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu Lille, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında da aynı şekilde oynamıştı.

Singo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 11'de

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.

Dördüncü haftadaki Stuttgart maçında sonradan dahil olan Singo, Aston Villa'ya karşı sağ bek pozisyonunda görev aldı.

Tammy Abraham, 416 gün sonra RAMS Park'ta

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aston Villa'nın santrforu Tammy Abraham, 416 gün sonra RAMS Park'a geldi.

Son olarak 4 Ekim 2025 tarihinde bu statta Beşiktaş formasıyla lig maçına çıkan Abraham, karşılaşmanın 12. dakikasında sarı-kırmızılı takımın filelerini havalandırmıştı.

İngiliz oyuncu, Galatasaray karşısında maça yedek olarak başladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlardan Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar, açtıkları pankartlarla ve yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek oldu.

Taraftarlar, karşılaşmada "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın", "Özgür Filistin" ve "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun" yazılı pankartlar açtı.

Ayrıca kale arkasındaki seyirciler "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı.

Galatasaray, 17 gün sonra evine döndü

Sarı-kırmızılı takım, 17 gün aranın ardından stadı RAMS Park'ta maça çıktı.

Son olarak Süper Lig'de 7 Kasım'daki Amed Sportif Faaliyetler maçını RAMS Park'ta oynayan Galatasaray, stattaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle ligin 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti.

Galatasaray, Aston Villa maçıyla 17 gün sonra stadına kavuştu.

UEFA Gençlik Ligi'nde rakibini 3-1 yendi

Galatasaray ile Aston Villa 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakasını sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 27. dakikada Arda Tagay, 39. dakikada Ada Yüzgeç ve 54. dakikada Eyüp Karasu kaydetti. İngiltere ekibinde ise Markie Meade 11. dakikada ağları havalandırdı.

Kaynak: AA