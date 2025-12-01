Okan Buruk: "Allah'a şükür Kazım'ın gözü kör olmadan, 2-3 oyuncumun ayağı kırılmadan sağlıklı bir şekilde ayrılıyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un kararlarını eleştirerek, "Allah'a şükür Kazım'ın gözü kör olmadan, 2-3 oyuncumun ayağı kırılmadan sağlıklı bir şekilde ayrılıyoruz. Buna şükretmek gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Son dakikada yediğimiz golden dolayı üzgünüz. Maç ilgili çok fazla konuşacak bir şey yok. Buraya çok fazla eksikle gelmiştik. Saha içerisinde de mücadelemizi verdik. Allah'a şükür Kazım'ın gözü kör olmadan, 2-3 oyuncumun ayağı kırılmadan sağlıklı bir şekilde ayrılıyoruz. Buna şükretmek gerekiyor. Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maç içerisinde yaşananların da maçın çok daha önüne geçeceğini inanıyorum. Benim açımdan futbol adına üzgün bir gece" diye konuştu.

"Hakem maçın çok önüne geçti"

Hakem Yasin Kol'un verdiği kararların maçın önüne geçtiğini söyleyen Buruk, "Maçtan önce de beklenen buydu. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bunu değerlendirecek olan ben değil, sizlersiniz. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi. Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Maç içerisinde 22 tane aleyhimize verilen faul var. Rakibimizin aleyhine 12 tane faul var. Bu kadar tekme yiyip, bu kadar az faul kazandığımızda da sizin değerlendirmenize bırakıyorum. Açıkçası bizim için çok sürpriz olmadı" şeklinde konuştu.

"Arda Kardeşler'in günahı neydi?"

Kimin kiminle hemşehri olmasıyla ilgilenmediklerini ifade eden 52 yaşındaki teknik adam, "Futbol açısından bakıyorum. Ben de Trabzonluyum bu arada. Kim kimle hemşehri, kim kiminle arkadaş, neden görev alıyor bunu değerlendirecek olan ben değilim. Ben saha içine odaklanamaya çalışıyorum. Beşiktaş maçından sonra şunu söylemiştim; Yasin Kol'un kestiği bir pozisyon vardı, Trabzon maçıyla aynı pozisyondu. Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti. Arda Kardeşler'in günahı neydi? Kimse sorgulamadı, Arda Kardeşler'e kimse destek olmadı. Federasyonumuzun verdiği kararlara saygı duyuyorum. Soru işaretleri hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Bütün hakemlerimize saygı duyuyorum. Federasyonun, MHK Başkanı'nın da atamaları, sonuçta onun kontrolünde. Bugün bu alamda mutlu olduğumuz bir gün değil" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile el sıkışmalarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Sahaya odaklanmamız gerekir. Maç öncesi rakibimizin hocasıyla el sıkıştık, maç bitti ben yine elini sıktım. Sahanın içerisinde kalan ve oyuna odaklanan biri. Maç içerisinde çok büyük olaylar olmadı" dedi.

Yabancı hakem konusunda bir taleplerinin olmadığını ifade eden Buruk, "Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Yabancı hakem konusunda bir talebimiz olmadı. Biz talep etsek yerine gelir mi bilmiyorum. Biliyorsunuz, geçen sene böyle bir şey oldu. İlk defa yabancı hakem geldi. Bizim herhangi bir talebimiz olmadı. Biz adil, iki takımın da hakkını yemeyecek, iki takıma da aynı kararları verecek hakem istiyoruz. Onun dışında başka bir şey istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray taraftarının artık uyanıp, ayağa kalkması gerekiyor"

Merkez Hakem Kurulu'nun derbiye hakem bulmakta da zorlandığını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Hakem sayımız da azaldı. Derbi maçına verecek hakem bulmakta da Merkez Hakem Kurulu çok zorlanıyor. Özellikle üst düzey hakemin olmaması, belli hakemlerin verilmesi. Bu maçı aslında FIFA kokartlı bir hakem yönetmesi gerekiyor ama maalesef olmadı. Sadece hakem üzerinde de durmak istemiyorum. Bizim için güzel değildi. Hakemlere karşı bahis operasyonuyla ilgili bir karar verildi. Futbolculara karşı çok hızlı kararlar verildi. Devamında tam olarak gelmediğini görüyoruz. Belki teknik adamlar o görevlerine devam edebiliyor. Bahis operasyonunda aynı anda sporun içerisindeki bütün paydaşların aynı anda değerlendirilmemesi de bana garip geliyor. Eren'den Avrupa'da faydalanamıyorum. Zamanlaması acaba devre arası beklenebilir miydi, sezon başı beklenebilir miydi? Diğer konularda niye bekleniyor. Soru işaretinin çok fazla olduğu kafamızda çok şeyler var. Oyunun içerisinde kalıp, bir sonraki maçta oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Özellikle taraftarımıza çağrı yapmak istiyorum. Galatasaray taraftarının artık uyanıp, ayağa kalkması gerekiyor. Bizlerin de uyanıp, ayağa kalkması gerekiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren de gücümüz, birlikteliğimizi net bir şekilde göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Topa sahip olduk, rakibimizin baskı yapmasını engelledik"

Oyuna başlarken topa sahip olmak istediklerini aktaran Okan Buruk, "İlkay'ı orta sahada tutup, Sara'yı önde oynatmamın nedeni topa sahip olmaktı. Topa sahip olduk, rakibimizin baskı yapmasını engelledik. Gole kadar bu rahat gitti. İkinci yarı biraz daha topla oynama yüzdemiz düştü. Rakip değişiklikler yaptı. Bizim değişiklik yapma şansımız yoktu. Yunus ve Berkan'ı son dakikalarda oyuna soktuk ama tek antrenmanla maça çıktılar. Kazımcan da sakatlanınca oraya Barış'ı aldık. İlkay da yoruldu. Çıkmak isteyince Arda'yı stopere çektik. Bence oyun içerisinde bütün istediklerimiz yolunda gitti. Son dakikada uzaktan gelen bir ortada biraz daha ceza sahası içine çekilmesek daha rahat karşılardık" açıklamasında bulundu.

Buruk son olarak Yasin Kol'un bir daha maçlarını yönetmemesiyle ilgili bir girişimde bulunup, bulunmayacaklarının sorulması üzerine, "Yasin Kol ile kısmını da kulübümüz ve başkanımız gerekli şekilde değerlendirecektir. Ben Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da Futbol Federasyonu Başkanı'nın da bu konuyla ilgili en doğru değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum" diye cevap verdi. - İSTANBUL