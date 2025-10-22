Haberler

Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, babası kalp krizi geçiren futbolcu Lucas Torreira'ya izin verildiğini duyurdu. Torreira, perşembe günü ülkesine dönecek. Okan Buruk yaptığı açıklamada, ''Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçının ardından açıklama yaparak babası kalp krizi geçiren Lucas Torreira'ya izin verildiğini ve yıldız ismin 23 Ekim Perşembe günü ülkesine döneceğini duyurdu.

"BU ŞEKİLDE OYNAMASI GERÇEKTEN ZOR BİR DURUM"

Torreira ile ilgili yorum yapan Okan Buruk, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum.'' dedi.

''NE KADAR SEVDİĞİNİ VE DEĞER VERDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de… Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.