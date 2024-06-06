Galatasaray'da deprem! Zaha, takıma sırtını döndü

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendisine gelen eleştiriye yanıt vererek Okan Buruk'a sitem eden Wilfried Zaha, takımdan ayrılacağını ima eden yeni bir paylaşım yaptı.

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Söz konusu paylaşımıyla kafaları karıştıran sarı-kırmızılı futbolcu, herhangi bir not düşmeden Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı;

NE OLMUŞTU?

Fildişili futbolcu, geçtiğimiz günlerde de "Kendine yeni bir kulüp bul" diyen taraftara verdiği cevapla gündem olmuştu. Zaha, taraftara, "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." şeklinde yanıt vermişti. Zaha, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımyla sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Zaha, 42 maçta süre buldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 5 asist yaptı. Fildişi Sahilli yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.