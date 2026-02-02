Okan Burk: "Icardi'nin kalmasını, devam etmesini isteyen biriyim"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'yle ilgili kendisine herhangi bir transfer bilgisi gelmediğini söyleyerek, "Icardi'nin kalmasını, devam etmesini isteyen biriyim. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de iyi oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Hem skor hem de oyun olarak güzel bir akşam geçirdiklerini söyleyen Buruk, "Uzun zamandır oynadığımız en iyi oyunlardan biriydi. Golleri erken bulduk. İlk yarı 2-0 ile içeri girdik. İkinci yarı da aynı oyunu devam ettirdik. Çok fazla pozisyona girdik. Rakibimize çok fazla pozisyon da vermedik. Bireysel olarak da iyi performanslar ortaya çıktı. Kadro olarak eksiklerimiz vardı. Bu eksikleri kapatacak yeni oyuncularımız da vardı. Çok şanssız günler geçirdik. Ajax maçından sonra her şey çok üst üste geldi. Şu an da iyi yoldayız. Ligde öndeyiz, Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Kupası'nda yine birinci sıradayız. Her şeyin bizim için olumlu gittiği yerde performansımızı daha da yukarıya çekmek için çalışacağız. Bu soğuk havada taraftarımız da geldi. Onlarla birlikte enerjimiz daha yukarıya çıkarttık. Hedeflerimize devam ediyoruz. Hep beraber yine güzel günleri taraftarımızla birlikte yaşama umuduyla bu mücadeleye biz de veriyoruz" diye konuştu.

"Taraftarımızın isteği ve beklentisi doğrultusunda çalışma yapılıyor"

Transfer çalışmalarını yönetimle birlikte sürdürdüklerini söyleyen sarı-kırmızılıların teknik adamı, "Biz Lang'ı da, Asprilla'yı da bedava almadık, para harcadık. Sene sonunda satın alma opsiyonumuz var. Bugünkü performansları iyiydi. Biri baştan başladı, biri devam etti. Taraftarlarımızın da mutlu ayrıldığını söyleyebilirim. Bu bizim açımızdan pozitif bir şey. Bize katkı sağlayacak bir oyuncu için görüşmelerimiz var. Devre arası transferindeyiz. Her istediğiniz oyuncuyu Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Özellikle elit genç oyuncu transferinde ikna etmek zor oluyor. Önce Premier Lig daha sonra farklı opsiyonları bekliyorlar. Her oyuncuyu almak kolay olmuyor. Her takımdan almak kolay olmuyor. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Taraftarımızın isteği ve beklentisi doğrultusunda çalışma yapılıyor. Bir teknik adam olarak en iyisini almak istiyorum. Zaten iyi oyuncularım var. Onların seviyesinde çok iyi bir oyuncu almak istiyorum. Arada bir oyuncu almak, bazen o size katkı verecekler mi vermeyecek mi soru işaretleriyle hata yapma şansı olabiliyor. Gerçekten istediğimiz oyuncuları almakta biraz zorlanıyoruz. Transferin sonuna yaklaştık. Büyük bir çaba devam ediyor. Şampiyonlar Ligi listesini açıklanana kadar transferle ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Bunun için yoğun da bir çaba var. Bunu da kimse bir şey yapmıyor, çaba sarf etmiyor diye düşünmesin. Devre arası transferini hiç yapmayan takımlar da var. Son gün transferleri olmaya başladı. Görüştüğümüz oyuncular var. Haber beklediğimiz oyuncular var. Haber beklediğimiz kulüpler var. Bize katkı sağlayacak yüzde 100 hissettiğimiz bir oyuncu olursa bu transferi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Singo'yu sanki iki oyuncu kaybetmiş gibi düşünüyorum"

Savunmaya transferi düşünüp, düşünmediklerinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Avrupa'ya 3 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı sayımızla ilgili bir genç kategorisine uyan, bir de normal yabancı sayımızı dolduracak oyuncu aldık. Burada 1'er tane daha boşluğumuz var. Bununla ilgili bakıyoruz. Katkı sağlayacak oyuncu olursa karar vereceğiz. İki stoperimiz var. Lemina'yı orada kullandık. Bugün Kaan'ı orada kullandık. Arda'yı kullanıyoruz. Onun dışında bir de Singo var. Singo'nun yakın bir zamanda sahaya dönmesi halinde bir stoper, bir sağ bek kazanmış olacağız. Singo'yu sanki iki oyuncu kaybetmiş gibi düşünüyorum. 2 aydır oynatamadık. Oraya da uygun bir oyuncu bu süreç içerisinde düşünüyorsunuz ama öncelik neresi bunu da düşündük. Santrfor almayı düşünmüyorduk ama Osimhen çıktı, hemen aldık. Bazen böyle özel oyuncular karşınıza çıktı mı, bunlarla ilgili karar değiştiremiyorsunuz" diye cevap verdi.

"İki iyi oyuncu aldık, inşallah bir oyuncu daha alıp transferi kapatırız"

Daha geniş kadronun finansal yükümlülükleri olduğunu vurgulayan Buruk, "Yaz transfer döneminde inanılmaz bir para harcadık. Osimhen'e ödenen parayla belki bir takım kurabilirdiniz. O yüzden bunu da göz önüne alarak oyuncu fiyatlarının ne kadar yükseldiğini göz önüne alarak hangi oyuncuyu sorsak 15 milyon. Sadece ben söylemiyorum, Beşiktaş da, Trabzonspor da aynı şekilde konuşuyor. Hangi oyuncuya elinizi atsanız, 15 milyon, 20 milyon diyorlar. Paranın inanılmaz yükseldiği bu şeyde bazen finansal zorunluluktan dolayı kadronuzu geniş tutamıyorsunuz. Sezon başı yaşadığımız şeylerden biri buydu. İki iyi oyuncu aldık. İnşallah bir oyuncu daha alıp transferi kapatırız" açıklamasında bulundu.

"Icardi'nin kalmasını, devam etmesini isteyen biriyim"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi hakkında çıkan transfer haberlerinin hatırlatılması üzerine 52 yaşındaki teknik adam, "Icardi, bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Icardi birçok maçta oynadı. Çok da önemli goller attı. O performansını sürdürmeye çalışıyor. Onu oynatamadım. Tek santrforla Osimhen ile oynattığım senaryoda içerisinde Icardi'yi oynatamadığım senaryo içerisinde bu üzüntüyü hep yaşıyorum. Bunu birçok oyuncu için yaşıyorum, Icardi için ayrı yaşıyorum. Bu kolay değil. Burada her şeyin üstünde Galatasaray var, benim de üstümde, oyuncularımın da üstünde. Galatasaray markası her şeyin üstünde. Galatasaray'a 1 dakikada olsa, benim için de hoca da olsam, hoca olmasam da desteği, kalbimden geçen sevgiyi vermek zorundayım. Bu oyuncularım için de geçerli. Galatasaray her şeyin üstünde. Kim kaç dakika oynarsa oynasın, bu her dakika önemli oluyor. Icardi'nin kalmasını, devam etmesini isteyen biriyim. Kulübe teklifle ilgili bana herhangi bir bilgi gelmedi. Devam ettiğimiz çok önemli bir yol var. Şampiyon olmak istiyoruz. Yine Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çok bir yere gelmek istiyoruz. Bunun için de iyi oyunculara ihtiyacımız var. Bu süreçte de oyuncu vermeyi çok düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

"Sane'nin Juventus maçına kadar oynayabilecek durumda olacağını düşünüyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester City maçında sakatlanan Alman futbolcu Leroy Sane'nin durumu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Gün gün takip edilecek. Klinik olarak verilecek kararlar da önemli oluyor. MR'dan çok klinik olarak oyuncunun ağrısı nasıl, tolere edebiliyor mu, bu da önemli olabiliyor. Sane, kupa maçında olmayacak. Hafta sonu için oynayabilecek duruma gelecek mi, gelmeyecek mi takip edeceğiz. Juventus maçına kadar oynayabilecek durumda olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL