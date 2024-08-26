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Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı

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A Milli Futbol Takımı'nın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. Özyakup yaptığı açıklamada, "Ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi." dedi.

Beşiktaşlı eski futbolcu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbolu bıraktı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP FUTBOLU BIRAKTI

Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyuran Özyakup, kariyerinde unutamayacağı anlar yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Çok şanslıyım ki, hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel, hiçbir zaman unutamayacağım maçlar oynadım.

Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı

"İSTEDİĞİM NOKTANIN UZAĞINDAYIM"

Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm."

"BEN KENDİMİ HER ZAMAN BEŞİKTAŞLI OĞUZHAN OLARAK HİSSETTİM"

Süper Lig'den yaz transfer döneminde kendisine teklifte bulunan kulüplere de teşekkür eden Oğuzhan Özyakup, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese teşekkür ederim."

Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Oğuzhan Özyakup, 2012 yılında transfer olduğu Beşiktaş'tan 2022 yılında ayrılarak Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibine gitmişti. Siyah-beyazlı ekiple 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Özyakup, A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 43 kez giymişti.

Kaynak: AA / Spor

A Milli Futbol Takımı Oğuzhan Özyakup Sosyal Medya Beşiktaş Futbol Spor Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Baba Yabgu:

Ben de senin yerinde olsam bırakırım 31 yaşında cebini doldurdun emekli oldun biz yaşarsak 60 yaşına kadar çalışacağız şimdiden 6500 gün sigortam var 12 bin gün çalışıp 3000 gün çalışanlarla aynı maaşı alacağım

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