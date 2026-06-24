Haberler

Futbolcu Oğuzhan Matur, Amed Sportif Faaliyetler'den ayrıldığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolcu Oğuzhan Matur, Amed Sportif Faaliyetler kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Futbolcu Oğuzhan Matur, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sol bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil-kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldıklarını belirtti.

Oğuzhan Matur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok güzel anılar biriktirdiğim Amedspor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu kısa süreçte güzel zaman geçirdiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, başkanımıza, yönetimimize ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Özellikle beni ilk günden itibaren sıcak karşılayan Diyarbakır halkına ve coşkulu taraftarlarımıza minnetlerimi sunarım. Hoşçakalın."

Kaynak: AA / Osman Bilgin
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
İngiltere'de Starmer sonrası sürpriz senaryo: İlk müslüman başbakan göreve gelebilir

İddia gerçekleşirse, Avrupa'nın ilk Müslüman kadın başbakanı olacak
Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar

İki isimle de sessiz sedasız imza atıldı! Kampa dahi katıldılar
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti

İsminin anılması bile ortalığı karıştırmaya yetti