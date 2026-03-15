Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından şarkıcı Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli takımı sert sözlerle eleştirdi.

KARAGÜMRÜK MAĞLUBİYETİ SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilginin ardından Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Oğuzhan Koç, takımın son dönemdeki görüntüsünün taraftarları hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, hem saha içindeki performansı hem de kulüp yönetimini hedef alan ifadeler kullandı.

Koç, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Guendouzi'yi evimde çay çorba çiçek gibi ağırlayıp, 2001-2011 arası Fenerbahçe'nin 10 yılını izletip, sonra da 'seneye kim gitsin kim kalsın (başkan dahil) sen seç güzel kardeşim' demek istiyorum."

"ARTIK 'YAPI MAPI' AĞLAMAYACAKSIN"

Fenerbahçe'nin performansına yönelik eleştirilerini sürdüren Koç, ezeli rakiplerle yapılan kıyaslamaya da değindi. Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Ezeli rakibin Liverpool'u ezerek yenerken sen lig sonuncusuna şut atamıyorsan 'yapı mapı' ağlamayacaksın artık benim canım kulübüm!" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN VEFAKÂR TARAFTARINA AYIP EDİYORSUNUZ"

Koç ayrıca Fenerbahçe taraftarının fedakârlığına dikkat çekerek kulüpteki herkesi eleştirdi. Paylaşımında, "Güzel günler mazide kaldı, biz hâlâ rüyada! Dünyanın en fedakâr, en vefalı taraftarına karşı; başkanından oyuncusuna, antrenöründen köşe yazarına kadar her gün biraz daha ayıp ediyorsunuz. Bir yıl daha bitti, teşekkürler" sözlerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Oğuzhan Koç'un paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının eleştirilerine destek verirken bazı taraftarlar ise takımın zor bir süreçten geçtiğini ve daha fazla destek verilmesi gerektiğini savundu.