Üye Girişi
Haberler

Oğuz Tongsir: 'Görevden alınmam demokratik değildir'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, görevden alınması ve kayyum atanmasını eleştirerek, 'Görevden alınmam demokratik değildir' dedi. Tongsir, dernekteki uygulamaları ve suçlamaları yanıtladı.

Oğuz Tongsir'den açıklama

"Görevden alınmam demokratik değildir"

İSTANBUL - Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, görevden uzaklaştırılması ve derneğe kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Oğuz Tongsir'in, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Görevden alınmamın sebebi Anadolu'dan gelen oy kullanacak arkadaşları kendim seçmem. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Senelerdir bu dernekte herkes genel başkan tarafından buraya davet edilir ve hepsi gelir oylarını kullanırlar. Genel kurula katılacak kişileri biz tespit etmeyiz. Şubelerimiz tespit eder ona göre gelirler oylarını kullanırlar. Benim asla böyle bir şey yapmam mümkün değil. Şubedeki arkadaşlarımız böyle bir şeyin yapılmasını asla kabul etmezler. Gazetecilerin oyu satılık değildir. Öyle suçlamalarla karşı karşıyayım, inanamazsınız.

Trafik cezalarını bile benim ödenmem isteniyor. Derneğin araçlarını kullanan arkadaşlar var. Buraya başka arkadaşların yediği cezaları benim ödenmem isteniyor. Rakamın bir önemi yok. Bu yanlış bir şeydir. Burada üstüme geldiğinin en önemli kanıtlarından birisidir. Hepsini mahkemelerde görüşeceğiz. TSYD'de bir gelenek vardır. Biz ziyarete gittiğimiz devlet büyüklerine mutlaka hediye götürürüz, bir anı olsun diye. İçişleri Bakanlığı bana bu hediyelerin karşılığında belge aldınız mı diye sordular. Bu hediyeleri verirken bir belge almamız gerekiyormuş. Faturaları, belgeleri var. Denetlemeye gelen kişi, 'Bu hediyelerin karşısında bir imza aldınız mı?' diye soruyor. Gittiğimiz ve ziyaret ettiğimiz devlet büyüklerinden imza ya da belge almamızı istiyorlar. Böyle bir şey mümkün mü?

Ben dernek başkanlığından alındım. 699 oyla bu seçime katılmıştık. 499 oy almıştım. Yani yüzde 77. 1000 kişi katılsaydı bu seçime daha fazla oy alırdım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafı var. Seçimle gelen, seçimle gider. Ben seçimle geldim. Bu görevden alınmam demokratik değildir. Seçimle geldim, seçimle giderim. Bunun adı operasyondur."

Oğuz Tongsir: 'Görevden alınmam demokratik değildir'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Politika Kayyum Spor

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

 MHP'de istifa depremi! 8 ilçe başkanı birden görevi bıraktı

MHP'de istifa depremi! Hepsi birden görevi bıraktı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.