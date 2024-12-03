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Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı

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Sezon başında forma şansı bulmakta zorlanan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, son dönemde ortaya koyduğu performans ve skor katkısıyla İspanya'da adından söz ettirdi. Oğuz manşetlerine taşıyan İspanyol basını 24 yaşındaki futbolcuyu "Mourinho'nun yeni icadı" olarak tanıttı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazanırken maçın ilk golünü son haftaların yıldız ismi Oğuz Aydın kaydetti. Oğuz'un son dönemdeki performansı dış basının da ilgisini çekti.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Marca oyuncu için yaptığı haberde; "Mourinho yönetiminde yanlış ellere düşmüş gibi görünüyordu. Sezona yeni transfer Allan Saint-Maximin'in yedeği olarak başladı: Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı ve ilk 12 lig maçında sadece 22 dakika oynadı. Son milli arada Zenit'e karşı oynanan hazırlık maçı, bu kanat oyuncusunun kaderini değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

"MOURINHO'NUN YENİ İCADI"

"Mourinho'nun yeni icadı" başlıklı haberinin devamında, "Gaziantep FK maçında 3. dakikada bulduğu golle perdeyi açtı. Neredeyse her şeyi iyi yaptı. Sağ ayaklı bir kanat oyuncusu solda da oynayabilmesiyle birlikte, üç farklı pozisyonda oynadı. Kanat oyuncusu, her iki kanatta ve sol bek mevkisi de buna dahil. Tüm bunlar, son 'icadından' bahsederken 'göğsünü kabartmaktan' çekinmeyen Mou'nun hoşuna gitti" yazıldı.

OĞUZ'UN FENERBAHÇE RAKAMALARI

Alanyaspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 13 gol atan ve 8 asist yapan Oğuz Aydın, yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı. Son 2 maçta vites arttıran Oğuz, 6 maçta giydi ve toplamda 222 dakikada sahada kaldı. Zenit ile oynanan hazırlık karşılaşmasından önce ligde sadece 22 dakika forma şansı bulabilen 24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor müsabakasında 26 dakikada 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Toplamda 3 gol ve 1 asisti bulunan milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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