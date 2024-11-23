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Oğuz Aydın 10 dakikada bir ilki yaşadı

Oğuz Aydın 10 dakikada bir ilki yaşadı
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Oğuz Aydın, Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyerek sarı-lacivertli kariyerinde bir ilki yaşadı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun güvendiği Oğuz, 11 dakika 2 gol attı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçıyla sarı-lacivertli kariyerinde bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında ilk 11'de forma verdi. Oğuz, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.

26 DAKİKADA İKİ GOL

24 yaşındaki futbolcu, ilk kez ilk 11'de başladığı mücadelede 15. dakikada ağları havalandırdı ve takımının ikinci golünü attı. Oğuz Aydın, 26'da ise kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

Oğuz Aydın 10 dakikada bir ilki yaşadı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Şuna penaltı çaldınızya yuh artık.. Penaltıyı veremem diye vara bile gitmedi

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Gs maçında daha ağrılarını yapıyorlar

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