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Binici Öktem Balkan Şampiyonası'nda milli formayla yarışacak

Binici Öktem Balkan Şampiyonası'nda milli formayla yarışacak
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Kemer Country Club sporcusu Oğuz Alper Öktem, 18-20 Eylül 2026'da Romanya'da yapılacak Balkan Şampiyonası 120 KM Atlı Dayanıklılık Yarışması'nda Binicilik Milli Takımı kadrosuna seçildi. Irene PY adlı atıyla ilk kez milli formayı giyecek olan Öktem, zorlu parkurda ülkesini gururla temsil edecek.

Oğuz Alper Öktem, 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası 120 KM Atlı Dayanıklılık Yarışması için Binicilik Milli Takımı kadrosuna seçildi.

Kemer Country Club sporcusu Öktem, Buftea kentinde düzenlenecek yarışmada Irene PY adlı atıyla milli formayı giyecek. Balkan Şampiyonası, Öktem'in milli formayla Türkiye adına yarışacağı ilk organizasyon olacak.

Atlı dayanıklılık sporunun önemli organizasyonlarından biri olan Balkan Şampiyonası'nda sporcular, 120 kilometrelik zorlu bir parkurda yarışacak. Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen mücadelede at ve binicinin dayanıklılığı, temposu ve uyumu belirleyici olacak.

Öktem, milli formayla yarışacak olmasına ilişkin şunları söyledi: "Balkan Şampiyonası'nda Binicilik Milli Takımı adına ülkemi temsil edeceğim. Ay-yıldızlı formayla ülkemi temsil etmenin gururu bambaşka. Rahmetli babam görseydi gurur duyar, hiç şaşırmazdı. Ay-yıldız sevgisini ve vazgeçmemeyi bana o öğretmişti. Memleketimi de babamı da onurlandıracağım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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