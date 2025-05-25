Öğretmenler arası voleybol turnuvası Tavşanlı'da sona erdi

Öğretmenler arası voleybol turnuvası Tavşanlı'da sona erdi
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Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası' final maçının ardından düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası' final maçının ardından düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

İlçedeki öğretmenlerin spora olan ilgisini artırmak, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek ve 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamak amacıyla düzenlenen turnuva büyük ilgi gördü. Okullar arasındaki rekabetin dostluk çerçevesinde sürdüğü turnuvada heyecan dolu maçlar oynandı.

Final karşılaşmasında Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi takımı, rakibi Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ni mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada ikinciliği Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi elde ederken, 75. Yıl Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Kupa töreninde konuşan Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, turnuvaya katılan tüm öğretmenlere başarılar dileyerek, organizasyonda emeği geçen idarecilere ve beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür etti. Küçükkağnıcı, bu tür etkinliklerin öğretmenler arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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