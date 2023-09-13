Öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi. Eğitimlerle öğrencilerin güvenliği ve olayların önlenmesi hedeflendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), başta öğrenci yurtları olmak üzere öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı, başta öğrenci yurtları olmak üzere öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu tüm birimlerdeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verilmesi amacıyla işbirliği yaptı.

Bu kapsamda EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Asayiş, Terörle Mücadele, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlıkları koordinesinde, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) kapsamında, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı birimlerdeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Eğitimlerle öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınmalarının sağlanması, olayların meydana gelmeden önlenmesi, meydana gelen olaylarla ilgili genel kolluğun en seri şekilde bilgilendirilmesi, olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve yetkililere teslimi, uyuşturucu kullanımı ile terörle mücadele konularında özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla işbirliği içerisinde etkin ve verimli şekilde görev alınması hedeflendi.