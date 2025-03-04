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Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi

Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
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Fenerbahçe'nin devre arasında Kızılyıldız'dan transfer ettiği Ognjen Mimovic, kariyerinde bir ilki yaşayarak Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi. 20 yaşındaki sağ bek, Uluslar Ligi'nde Avusturya ile oynanacak maçların kadrosuna alındı. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanı sebebiyle Mimovic'i Zenit'e kiralamıştı.

Fenerbahçe'nin devre arasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 6.7 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ognjen Mimovic, kariyerinde bir ilki yaşadı.

İLK KEZ MİLLİ DAVET ALDI

20 yaşındaki Sırp sağ bek Sırbistan'ın Uluslar Ligi'nde Avusturya ile oynayacağı maçlarının kadrosuna davet edildi. Bu davetle Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi

ZENIT'E KİRALANDI

Fenerbahçe, devre arasında 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Ognjen Mimovic'i yabancı kontenjanındaki sorun sebebiyle sezon sonuna kadar Rus ekibi Zenit'e kiralık göndermişti. Yeni takımında henüz maça çıkmayan Mimovic, Kızılyıldız ile bu sezon 19 maçta forma giymiş, 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Akbilcilere oyalamacı

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