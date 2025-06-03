Öfkeli baba, çocuk futbol maçında hakemi yumrukladı

Öfkeli baba, çocuk futbol maçında hakemi yumrukladı
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Öfkeli baba, çocuk futbol maçında hakemi yumrukladı
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İsviçre'nin Aargau kentinde çocuk futbol maçında yaşanan bir olay futbol camiasını ayağa kaldırdı. FC Villmergen C-Junior takımının SC Schoftland'a 4-2 yenildiği maç sonunda, bir baba hakeme yumruk attı. Saldırı sonrası hakem ayakta kalırken, saldırgan baba çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Olayın, babanın oğlunun faul yaptığını düşünmesi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor.

İsviçre'nin Aargau kentinde çocuk futbol maçında şok edici bir olay yaşandı. Maç sonunda hakemi yumruklayan baba, tüm futbol camiasını ayağa kaldırdı.

FC Villmergen C-Junior takımının SC Schoftland'a 4-2 yenildiği maçta, ev sahibi takım son dakikada gol yedi ve mağlup oldu. Maç bitiminde bir babanın siniri tepesine çıktı.

Siyah atlet ve açık renkli şort giyen baba, sahadan çıkan hakeme yaklaştı ve "Futbolun ne demek olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ardından hakeme savage bir kroşe attı.

Video görüntülerinde hakemin ayakta kalmayı başardığı, saldırganın ise çevredekiler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

FC Villmergen antrenörü, babanın davranışını kabul edilemez olarak niteledi. Saldırının, babanın oğlunun faul yaptığını düşünmesi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Kulüp yönetimi, bu kişi hakkında oğlunun maçlarını izleme yasağı da dahil olmak üzere ne tür önlemler alacağını değerlendiriyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "FC Villmergen saha içinde ve dışında her türlü şiddeti kınıyor. 31 Mayıs 2025'teki maç sonrası yaşanan olay, temel değerlerimize tamamen aykırı. Durumu tam olarak aydınlatmak için ilgili makamlarla yakın işbirliği halindeyiz."

Video görüntüleri Aargau Futbol Federasyonu'na (AFV) iletildi. AFV Başkanı Luigi Ponte olaya tepki göstererek şunları söyledi: "Birinin böyle bir maçta bu şekilde çıldırması beni gerçekten şok etti. Davayı Bern'e havale etmek zorunda kalacağız."

Ponte, İsviçre Futbol Federasyonu'nun merkezi olan Bern'e gönderme yaparak, olayın üst makamlarca ele alınacağını belirtti.

İsviçre istatistiklerine göre, ülkede her 100 futbol maçından birinde hakem hakaret, tehdit veya fiziksel saldırıya maruz kalıyor. Bu rakam, hakemlere yönelik şiddetin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.

Ponte, geçen ay hakemlerin vücut kamerası kullanmasına karşı olduğunu açıklamıştı. Ancak bu tür olayların artması nedeniyle bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.

Olay, çocuk sporlarındaki şiddetin artması ve ebeveynlerin maçlardaki davranışları konusunda yeniden tartışma başlattı.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.

Öfkeli baba, çocuk futbol maçında hakemi yumrukladı

Öfkeli baba, çocuk futbol maçında hakemi yumrukladı

Öfkeli baba, çocuk futbol maçında hakemi yumrukladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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