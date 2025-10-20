Of Off-Road Festivali'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

Trabzon'da bu yıl ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali'nde bir aracın bitiş çizgisini takla atarak geçmesi yaşanan mücadeleyi gözler önüne serdi.

Trabzon'un Of ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali, heyecan dolu görüntülere sahne oldu. 25 farklı ilden 5 ayrı sınıfta 80 aracın mücadele ettiği organizasyonda, deniz kenarında oluşturulan zorlu parkurda pilotlar kıyasıya yarıştı. Hız, adrenalin, mukavemet ve pilotaj becerilerinin ön plana çıktığı yarışlarda izleyenler büyük heyecan yaşadı. Festivalin son gününde ise Yek Off-Road Kulübü'nden bir otomobil, bitiş çizgisini takla atarak geçti. O anlar izleyiciler arasında kısa süreli paniğe neden olurken, araçtan çıkan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Deniz kenarında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen organizasyon, hem yarış severlere görsel bir şölen sundu hem de off-road tutkunlarını bir araya getirdi. - TRABZON