Odunpazarı ESOK Rally 2025 Eskişehir'de Başladı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı, Eskişehir'de başladı.

2025 Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'nın dokuzuncu, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da beşinci ayağı olan Odunpazarı ESOK Rally, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki açılış seremonisiyle start aldı.

Açılış seremonisinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı ESOK Rally 2025'e ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, tüm yarışçılara başarı diledi.

Kazım Kurt'un start vermesiyle başlayan şampiyonada, sporcular alandan sırasıyla çıkış yaptı.

Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, sembolik başlangıcın ardından Kent Ormanı'nda seyirci etabı yapıldı.

Kent Ormanı Etabını, Toksport WRT takımdan Buğra Banaz-Onur Ahıskalı Skoda Fabıa R5 Evo aracıyla 5 dakika 50 saniye ile ilk sırada, Team Petrol Ofisi takımdan Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi ise Hyundai I20n Rally2 ile ikinci ve Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak da Ford Fiesta Rally3 ile tamamladı.

Yarın saat 10.00'da devam edecek şampiyonada, ekipler sırasıyla Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlı Çeşme) etapları iki kez geçtikten sonra saat 16.00'dan itibaren Prof. Fethi Heper Stadyumu'ndaki servis alanında ilk günü tamamlayacak.

14 Eylül Pazar günü ise saat 09.00'da direksiyon başına geçecek ekipler, KYK Yapı Kimyasalları (Seklice) etabını iki kez geçtikten sonra, zorlu ralliyi Banaz (Eskişehir Kent Ormanı) etabı ile tamamlayacak. 126,72 kilometre uzunluğundaki 10 özel etaptan oluşan Odunpazarı ESOK Rally, aynı gün saat 16.30'da bir alışveriş merkezi önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'nin dışında Fransa, İspanya, Romanya ve İtalya'dan da isimlerin bulunduğu 94 sporcu ve 47 otomobil yarışıyor.