Odunpazarı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda LK Zug'a 28-23 yenildi

Odunpazarı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda LK Zug'a 28-23 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu. Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım 10-9 önde tamamladı; rövanş yarın yine Eskişehir'de oynanacak.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım, 10-9 önde tamamladı.
Konuk ekip, ikinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayıp karşılaşmadan 28-23 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı yarın yine Eskişehir'de oynanacak.
Kaynak: AA