Haberler

Odunpazarı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda LK Zug'a 28-23 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu. Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım 10-9 önde tamamladı; rövanş yarın yine Eskişehir'de oynanacak.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım, 10-9 önde tamamladı.

Konuk ekip, ikinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayıp karşılaşmadan 28-23 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı yarın yine Eskişehir'de oynanacak.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Yakalanmasa, bebeklerin sağlığıyla oynayacaklardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

Süper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi

Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

Ve TFF'den beklenen hamle geldi
Mersin'de feci kaza! 6 gündür yaşam savaşı veren motosikletli öldü

Kavşaktaki feci kaza kamerada! 6 gündür yaşam savaşı veren sürücü öldü
Sahte belgeyle haksız vergi iadesi! 155 firmanın 31 milyar liralık işlemi ortaya çıktı, 31 kişi tutuklandı

Sahte belgeyle vergi iadesi oyunu! 31 milyarlık çark çökertildi