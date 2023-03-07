Ödül alan Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Osimhen, Türkiye'yi unutmadı: Taziyelerimi sunuyorum

İtalya Serie A'nın lider Napoli'nin bu sezon fırtınalar estiren golcüsü Victor Osimhen, İtalya'da yılın en iyi yabancı sporcusu seçildi. Ödül töreni sonrası açıklamada bulunan futbolcu, Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı. Osmihen yaptığı açıklamada, ". Bütün sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerim onlarla." ifadelerini kullandı.

Napoli'de forma giyen Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, İtalya'da Yabancı Basın Derneği tarafından "Yılın En İyi Yabancı Sporcusu" ödülüne layık görüldü. Nijeryalı futbolcu ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de yaşanan deprem felaketine de değindi.

TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"

Takım arkadaşı Eljif Elmas'ın girişimiyle maç formalarını depremzedeler yararına satışa çıkardıkları anımsatılan Osimhen, "Eljif Elmas mükemmel bir iş çıkardı. Soyunma odasında bize gelerek bu durumdan ve yardım önerisinden bahsetti. O Türkiye'de oynamıştı. Biz de gereken desteği verdik. Çok iyi bir iş yaptı. Bütün sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerim onlarla." şeklinde konuştu.

"BU ŞEKİLDE YÜRÜMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Osimhen ayrıca, bu yıl finali İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de Serie A'dakiyle aynı hırs, aynı enerji ve performansla baktıklarını belirterek, "Tabii ki büyük takımların yer aldığı çok mücadele gerektiren bir alan. Napoli de üst düzey bir takım. Biz ligde bu şekilde yürümeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.