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O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi

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Fenerbahçe, gelecek sezon forvet hattını değiştirmeye karar verdi ve Faslı oyuncu En-Nesyri'yi Suudi Arabistan'a göndermek istiyor. Bu kapsamda, En-Nesyri'yi Al-Hilal'e Mitrovic karşılığında takas teklifinde bulundu. Suudi Arabistan'ın en iyi golcüsü olarak bilinen Mitrovic için En-Nesyri'yi öneren Fenerbahçe, beklemeye geçti.

Gelecek sezon forvette En-Nesyri ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de görüşmeler şimdiden başladı. Faslı oyuncuyu Suudi Arabistan'a göndermek isteyen sarı-lacivertliler, sürpriz bir takas teklifiyle masaya geldi.

Yeni sezonda santrfor hattını değiştirme kararı alan Fenerbahçe, Al-Hilal'e En-Nesyri–Mitrovic için En-Nesyri'yi takasta önerdi.

O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi

LİGİN EN İYİ GOLCÜSÜ

Suudi Arabistan'ın en iyi golcüsü olarak bilinen Mitrovic için En-Nesyri'yi öneren Fenerbahçe, beklemeye geçti. 2 sezon önce Fulham'dan 52 milyon 600 bin Euro'ya transfer edilen Sırp golcünün sözleşmesi 2026'da bitecek.

O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi

EN-NESYRI GİDECEK

Suudi Arabistan'da forma giymeye sıcak bakan En-Nesyri, olası bir takas teklifini kabul edecek. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Faslı golcü, Müslüman olmasından dolayı Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakıyor.

O ligin en iyisi geliyor! Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Niye la hani sizin el nesriniz vardı

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