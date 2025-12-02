Haberler

Şampiyon boksör Nurselen Yalgatekin için Şırnak'ta coşkulu karşılama

Şampiyon boksör Nurselen Yalgatekin için Şırnak'ta coşkulu karşılama
Güncelleme:
Cizreli milli boksör Nurselen Yalgatekin, Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazandı. Memleketi Şırnak'ta coşkuyla karşılanan Yalgatekin, başarısının sadece kendisine değil, Şırnak'ın ve kız çocuklarının başarısı olduğunu vurguladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Cizreli milli boksör Nurselen Yalgatekin, memleketi Şırnak'ta coşkuyla karşılandı.

U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan Nurselen Yalgatekin için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda başlayan coşkulu karşılamaya yüzlerce kişi katıldı. Konvoy halinde Şırnak'a gelen Yalagatekin ve beraberindekileri Şırnak Valisi Birol Ekici, öğrenciler ve vatandaşlar karşıladı. Vali Ekici, Avrupa şampiyonu Nursel Yalgatekin, antrenör ve Yalgatekin ailesini makamında ağırladı.

Karşılamanın ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yalgatekin, "Bu başarı sadece benim değil, Şırnak'ın ve kız çocuklarının başarısı. 2 gün önce Avrupa şampiyonasında şampiyon oldum. Bunun için çok mutluyum. Geçen yıl da Avrupa şampiyonu olmuştum ve bunu tekrar koruduğum için ayrıca gururluyum. Aynı zamanda 20 final içerisinde en iyi final ödülüne layık görüldüm. Ailem ve Şırnak halkı tarafından çok güzel bir şekilde karşılandım, bu beni çok onurlandırdı. Sadece başarı elde etmek değil, bazılarına sevinç yaşatabilmek, memleketimizin kız çocuklarına örnek olabilmek benim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcu, ayrıca Şırnak Valisi Birol Ekici ve ailesine teşekkür ederek, "Spora başladığımdan beri maddi ve manevi olarak hep yanımda oldular, minnettarım." dedi.

Münür Yalgatekin: "Kızım bize tarifsiz bir gurur yaşattı"

Nurselen'in başarısının aile olarak kendileri için büyük bir onur olduğunu kaydeden baba Münür Yalgatekin, duygularını şöyle dile getirdi:

"Kızımın yaşattığı gurur için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, hocalarına verdikleri destek ve bugün yapılan karşılama için ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Milli takım antrenörü Rıdvan Budak da genç şampiyonun aylardır büyük bir disiplinle mücadele ettiğini dile getirerek, "Milli takım kampında yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğunu korumaktı ve bunu başardık. Ayrıca Nurselen bir kupa daha kazandı, 20 final arasında 'En İyi Final Maçı' kupası. Bu bizim için güzel bir sürpriz oldu. Bu madalyayı ve kupayı memleketimizin kız çocuklarına armağan ediyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da altın madalyalar kazanacaklar. Buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

