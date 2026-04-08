Nurlupınar'da liderlik sevinci

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta 15 Şubat'ta oynanan Manisaspor maçında statta terör propagandası içeren şarkı çalındığı için Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan hükmen mağlubiyet, 3 puan silme ve 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor, cezada indirime gidilmesiyle yeniden liderliğe yükseldi. Futbol Disiplin Talimatı'nın, ırk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen davranışları içeren 42'nci maddesi uyarınca ağır ceza alan Nurlupınarspor'un cezasını Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu düşürdü.

Kulübe Manisaspor maçında verilen 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası geçen hafta Tahkim Kurulu'nda kaldırdı. Ayrıca kulübe verilen 5 maçlık seyircisiz oynama cezası da 3 maça düşürüldü. Kararın ardından silinen puanları puan tablosuna tekrar eklenen Nurlupınar, hafta sonu Kuşadası 1923 SK'yı deplasmanda 8-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna tekrar kuruldu. Grupta normal sezonun bitimine 3 maç kala Nurlupınar'ın 51, Akhisar 45 FSK'nın 50, birer maçları eksik Eti Spor Kulübü ve Gaziemir Gençlik'in 48'er, Manisaspor ve Torbalıspor'un 46'şar puanı bulunuyor.

