Nuri Şahin: "Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla oynadıklarını belirtti ve 3 puan almayı beklediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, mücadelenin yüksek tempoda geçtiğini belirterek, "Seyir zevki yüksek bir maçtı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık. Toplu ve topsuz oyunda Trabzonspor çok iyiydi. Oyuncularım buna iyi reaksiyon gösterdi. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Trabzonspor'a ve Fatih Tekke'ye başarılar diliyorum" dedi.

Ligdeki hedeflerine de değinen Şahin, "Bizim yarışımız devam ediyor. Ligde hedefimiz 5.'lik. Kupada da ilerleyebilirsek, ligi 5. bitirip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

